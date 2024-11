ZUS wypłacił 8 mln zł w ramach wyrównania świadczenia interwencyjnego. Kto może liczyć na dodatkowy przelew?

Od 1 stycznia 2025 r. będzie obowiązywała (18) wersja formularza VAT-R. Zmiany są spowodowane wprowadzeniem do ustawy o VAT od nowego roku procedury SME, czyli zwolnienia z VAT dla podmiotów zagranicznych w Polsce. Dlatego wprowadzono zmiany umożliwiające rejestrację do VAT przez te pomioty, gdy utracą prawo do stosowania procedury SME lub rezygnację ze statusu podatnika VAT w Polsce w związku z korzystaniem ze zwolnienia.