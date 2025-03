Jak spadnie rata kredytu po obniżce stóp procentowych NBP o 0,5 pp, 0,75 pp, 1 pp? Ulga dla kredytobiorców najwcześniej na jesieni 2025 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 11-12 marca 2025 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopy procentowe NBP (referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontowa weksli i dyskontowa weksli) na obecnym poziomie obowiązują od 5 października 2023 r. Rankomat.pl zwraca jednak uwagę, że banki i inne instytucje finansowe przewidują znaczącą obniżkę stóp jeszcze w bieżącym roku. Zawierane przez nie kontrakty terminowe sugerują, że w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy stawka WIBOR 3M spadnie z obecnego poziomu 5,84% do 4,88%. Finansiści coraz bardziej obniżają więc prognozy. Jeszcze w lutym przeważał pogląd, że stopy spadną o 0,75 pp., a teraz prognozowane spadki wynoszą już niemal 1 pp. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że spadek stóp o 1 pp. obniżyłby ratę przeciętnego kredytu o 248 zł, a w przypadku nowo udzielanych kredytów podwyższył dostępną kwotę o 11%.

W lutym 2025 r. stopy procentowe NBP bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej w marcu 2025 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - co było zgodne z oczekiwaniami ekspertów i analityków polskiego rynku finansowego.



A zatem stopy procentowe NBP wynoszą nadal (od 5 października 2023 r.):

- stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Stopy procentowe NBP spadną raczej dopiero jesienią 2025 r. O ile?

Oczywistym jest, że największa grupa oczekująca obniżek stóp procentowych NBP, to osoby, które spłacają kredyty hipoteczne. Zdecydowana większość z nich wybrała oprocentowanie zmienne, którego poziom jest zwykle uzależniony od stawki WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Z kolei te stawki próbują przewidzieć, co stanie się ze stopami NBP w ciągu najbliższych miesięcy.



Jak wskazuje rankomat.pl w ostatnich tygodniach czasie wysokość tych stawek jest dość stabilna, ponieważ banki nie spodziewają się zmian poziomu stóp NBP ani w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ani w ciągu sześciu miesięcy. Obniżki są spodziewane dopiero jesienią 2025 r. Wygląda jednak na to, że gdy już się zaczną, to spadek będzie dość gwałtowny. Tak sugerują notowania kontraktów terminowych FRA. Według nich za dziewięć miesięcy WIBOR 3M ma wynosić już tylko 4,88%.

Wakacji kredytowych już nie ma

Obniżek szczególnie wyczekują ci, którzy wzięli kredyt w czasie pandemii, gdy stopy procentowe były na rekordowo niskim poziomie. Gdy stopy gwałtownie wzrosły w drugiej połowie 2021 r., ich raty nagle podwoiły się. W przetrwaniu tej sytuacji pomogły im ustawowe wakacje kredytowe.



Od 2025 roku wakacje kredytowe już nie funkcjonują, więc takie osoby muszą sobie radzić same. Na szczęście w 2023 r. stopy procentowe nieco spadły. Poza tym w ostatnich czterech latach mocno wzrosły też wynagrodzenia. Mimo to w wielu przypadkach rata wciąż pochłania znaczącą część dochodów.

Jak spadnie rata kredytu po obniżce stóp procentowych NBP?

W przypadku przeciętnego kredytu w kwocie 400 000 zł na 30 lat, udzielonego w styczniu 2021 r., obniżka oprocentowania o 0,5 p.p. zmniejszyłby ratę z obecnego poziomu 2 908 zł do 2 783 zł, czyli o 125 zł.

Natomiast spadek o 0,75 p.p. obniżyłby ratę o 187 zł, (z obecnego poziomu 2 908 zł do 2 721 zł),

Zaś gdyby obniżka oprocentowania stóp NBP wyniosła 1 p.p. to rata tego przeciętnego kredytu spadłaby o 248 zł.

Ważne Procent, punkt procentowy, punkt bazowy Procent (%, proc.) - 1 procent, to jedna setna jakiejś wielkości liczbowej - np. kwoty lokaty lub kwoty kredytu.



Punkt procentowy (pkt proc., p.p.), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.

Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniży np. stopę referencyjną o 1 pp, to spadnie ona z 5,75 proc. w skali rocznej na 4,75 proc.



Jeżeli mam lokatę 1000 zł oprocentowaną na 1 proc. rocznie, to po roku od jej założenia dostanę 10 zł odsetek. Ale jak bank w kolejnym roku podwyższy oprocentowanie (o 1 pp) do 2% rocznie, to po upływie kolejnych 12 miesięcy dostanę 20 zł odsetek (od lokaty 1000 zł). Będzie to o 100% więcej odsetek bo o 100% wzrosło oprocentowanie tej lokaty.



Punkt bazowy (‱; pb, p.b.) - 1 punkt bazowy, to jedna setna punktu procentowego.

Jak wzrośnie zdolność kredytowa po obniżce stóp procentowych NBP?

Na obniżkę stóp procentowych czekają też osoby, które dopiero planują zakup mieszkania lub domu i chcą ten zakup sfinansować kredytem. W ich przypadku niższe stopy oznaczają bowiem niższą ratę lub wyższą zdolność kredytową.



W przypadku osoby, która obecnie może liczyć na 400 000 zł, obniżka stóp NBP o 0,5 p.p. podwyższyłaby zdolność kredytową do ok. 420 597 zł. Spadek o 0,75 p.p. zwiększyłby dostępną kwotę kredytu do 431 529 zł, a obniżka stóp o 1 p.p. do 442 919 zł.

Czy warto czekać z zaciąganiem kredytu na obniżki stóp?

Osobom spłacającym kredyty nie pozostaje nic poza czekaniem na obniżki. Natomiast w bardziej skomplikowanej sytuacji są ci, którzy dopiero planują zaciągnięcie takiego kredytu. Muszą zdecydować, czy kredyt zaciągać już teraz, czy jednak zaczekać na obniżki, a jeśli zaczekać – to jak długo. Dodatkowo dochodzi kwestia tego, czy wybrać oprocentowanie stałe czy zmienne.



Jeśli chodzi o moment zaciągnięcia kredytu, kluczowe znaczenie ma to, czy dana osoba znalazła nieruchomość, która spełnia jej oczekiwania i mieści się w budżecie. Jeśli tak, to odraczanie decyzji oznacza ryzyko, że oferta zniknie.



Czasami jednak udaje się znaleźć ciekawą nieruchomość, ale brakuje nieco zdolności kredytowej, aby taką osobę było stać na zakup. W takiej sytuacji odłożenie decyzji do czasu obniżek stóp może pomóc. Obniżka o 0,75 pp. podwyższy bowiem dostępną kwotę przeciętnego kredytu z 400 t zł do ok. 431 tys. zł. W ujęciu procentowym to wzrost o niecałe 8%. Jeśli komuś tyle brakuje, zamiast czekać warto spróbować ostro negocjować, gdyż w obecnej sytuacji czasami udaje się uzyskać taki rabat.

Średnie oprocentowanie zmienne jest o 0,5 pp. wyższe niż stałe. Jaki kredyt wybrać: z oprocentowaniem stałym czy zmiennym?

Z najnowszych danych NBP wynika, że średnie oprocentowanie zmienne dla kredytów wypłaconych w grudniu było o 0,5 pp. wyższe od oprocentowania stałego. W przypadku przeciętnego kredytu na 400 000 zł na 30 lat oznacza to, że rata początkowa przy oprocentowaniu stałym (wynoszącym 7,37%) wyniesie 2 761 zł, a przy oprocentowaniu zmiennym (wynoszącym 7,9%) – 2 907 zł. Różnica w wysokości raty wynosi więc 146 zł.



Jeśli jednak stopy procentowe spadną o 0,75 pp., sytuacja się odwróci i rata kredytu z oprocentowaniem zmiennym będzie o 60 zł niższa niż dla oprocentowania stałego. Ta różnica może się też pogłębiać, jeśli w kolejnych latach stopy będą dalej spadały.



Trzeba jednak dodać, że wybierając oprocentowanie stałe np. na 5 lat, można po roku czy dwóch dokonać refinansowania kredytu, jeśli stopy procentowe spadną. Dzięki temu rata spadnie. Są jednak dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, automatyczna obniżka przy oprocentowaniu zmiennym jest znacznie wygodniejsza niż refinansowanie. To wymaga nieco zachodu, ponieważ oznacza konieczność uzyskania nowego kredytu na spłatę starego. Poza tym przepisy pozwalają zamienić kredyt z oprocentowaniem stałym tylko na inny również z oprocentowaniem stałym. Gdyby więc po jakimś czasie pojawiły się kolejne obniżki, ponownie trzeba byłoby dokonywać refinansowania lub czekać kilka lat na aktualizację oprocentowania.