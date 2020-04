Ulgi w zapłacie składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej w czasie epidemii koronawirusa - wniosek RDU (wzór)

Wniosek RDU - wzór (papier)

Wniosek RDU - jak wypełnić, jak wysłać

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS - bez opłaty prolongacyjnej

Kogo dotyczy?

płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Co zyskasz?

Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik doc 687kb)

za pośrednictwem poczty,

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jak się z Tobą skontaktujemy?

Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas odpowiedź na ten wniosek.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu: 22 290 87 02, 22 290 87 03,

W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

Przykład

Pani Grażyna prowadzi zakład kosmetyczny. W lutym wizyty odwołało 35% klientek, a w marcu ponad 50%. Nie miała środków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2020 r. 8 kwietnia 2010 r. złożyła e-wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r. (łącznie ze składką za marzec 2020 r.). We wniosku wskazała, że spłatę należności może rozpocząć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie w 12 ratach.



Pani Grażyna może uzyskać zgodę na układ ratalny obejmujący składkę za miesiąc styczeń i luty do których naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (8 kwietnia 2020 r.) oraz marzec (wniosek złożony przed terminem płatności, więc nie są należne odsetki za zwłokę). Do układu ratalnego nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Przykład

Pan Michał jest taksówkarzem. 19 marca 2020 r. złożył e-wniosek o odroczenie terminu płatności składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r. w trybie uproszczonym. Zakład pozytywnie rozpatrzył wniosek i odroczył składki odpowiednio o 3 miesiące. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ZUS powiadomił płatnika o przygotowanym aneksie, w którym zniesiona została opłata prolongacyjna. Płatnik składek zwrócił się z e-wnioskiem o dodatkową zmianę warunków odroczenia terminu płatności wydłużając spłatę składek o dodatkowy miesiąc.



Pan Michał ma możliwość aneksowania umowy o odroczeniu terminu płatności składek za luty, marzec i kwiecień, poprzez wydłużenie terminu zapłaty każdej składki odpowiednio do 4 miesięcy, bez opłaty prolongacyjnej.

Przykład

Pani Judyta prowadzi zakład krawiecki. Od listopada 2019 r. z powodu ograniczenia zapotrzebowania na jej usługi nie opłaca składek. Od marca zapotrzebowanie na jej usługi spadło do 10%. 20 kwietnia 2020 r. wystąpiła z e-wnioskiem o objęcie układem ratalnym należności od listopada 2019 r. do marca 2020 r., jak również o odroczenie terminu płatności składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. odpowiednio o 4 miesiące.

Pani Judyta ma możliwość:

- zawarcia układu ratalnego na należności za okres od listopada 2019 r. do marca 2020 r. Od należności za okres od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. na ogólnych zasadach naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (20 kwietnia 2020 r.) oraz zostanie naliczona opłata prolongacyjna. Od należności za okres od stycznia do marca 2020 r. odsetki za zwłokę zostaną naliczone na dzień złożenia wniosku (20 kwietnia 2020 r.), natomiast opłata prolongacyjna nie będzie naliczona;

- odroczenia terminu płatności składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. o 4 miesiące bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

