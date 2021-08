Składki ZUS. Kiedy wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. zostanie zobowiązany do opłacenia składek - kontrole ZUS i wątpliwości interpretacyjne.

Składki ZUS wspólnika wieloosobowej spółki z o.o.

Dodatkowe obciążenia z tytułu składek i podatków, które zgodnie z planowanymi zmianami przepisów, zawartymi w programie Polski Ład, mogą dotknąć przedsiębiorców, spowodowały, że osoby prowadzące własny biznes często zastanawiają się nad założeniem spółki z o.o. Jeżeli dzielą udziały w spółce z inną osobą (lub osobami), wówczas nie muszą opłacać składek ZUS - ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Ustanowienie w spółce z o.o. mniejszościowego udziałowca, który nie ma rzeczywistego wpływu na prowadzenie spraw spółki, może jednak skutkować tym, że ZUS uzna wspólnika większościowego za osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, jak i wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. są - w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych - traktowani jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą (art. 8 ust. 6 pkt 1 i 4 ustawy systemowej).

Jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. i wspólnik wieloosobowej spółki z o.o.?

Wskazane powyżej podmioty, w aktualnym stanie prawnym, są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, co do zasady nie mniejszej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2021 r. jest to kwota 3155,40 zł). Osoby te opłacają także obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie ma wysokość zryczałtowaną i wynosi 9% podstawy wymiaru ustalonej obecnie na poziomie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku (w 2021 r. jest to kwota 4242,38 zł).

Aktualne zasady oskładkowania przedsiębiorców i wspólników spółek z o.o.

Zasady oskładkowania Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - zasady ogólne 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 3155,40 zł w 2021 r. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 3155,40 zł w 2021 r. Brak podlegania ubezpieczeniom społecznym, brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu Prawo do ulgi na start (zwolnienie ze składek społecznych w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności) Przysługuje - pod ustawowymi warunkami (działalność pierwsza lub co najmniej po 60-miesięcznej przerwie; niewykonywanie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy) Nie przysługuje Nie dotyczy Prawo do preferencyjnych zasad oskładkowania w pierwszych 24 miesiącach prowadzenia działalności Przysługuje - pod ustawowymi warunkami (działalność pierwsza lub co najmniej po 60-miesięcznej przerwie; niewykonywanie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy) Nie przysługuje Nie dotyczy Prawo do "małego ZUS plus" (składki społeczne uzależnione od dochodu) Przysługuje - pod ustawowymi warunkami (m.in. nieprzekroczenie progu przychodowego oraz prowadzenie działalności co najmniej przez 60 dni w poprzednim roku; niewykonywanie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy) Nie przysługuje Nie dotyczy Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Zryczałtowana - 381,81 zł w 2021 r. (tj. 9% z 4242,38 zł) Zryczałtowana - 381,81 zł w 2021 r. (tj. 9% z 4242,38 zł) Brak podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu Prawo do odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego Przysługuje - odliczenie składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (328,78 zł w 2021 r.) Przysługuje - odliczenie składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (328,78 zł w 2021 r.) Nie dotyczy Zagrożenia Znaczące podwyższenie obciążeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przewidziane w projektowanych przepisach tzw. Polskiego Ładu* Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom ZUS nawet w sytuacji, gdy sama spółka w danym okresie nie prowadziła żadnej działalności (podleganie ubezpieczeniom jest uwarunkowane statusem wspólnika, a nie działalnością samej spółki).

Znaczące podwyższenie obciążeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przewidziane w projektowanych przepisach tzw. Polskiego Ładu*. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Ryzyko uznania przez ZUS (a także przez sąd rozpatrujący odwołanie od decyzji ZUS), że wspólnik spółki wieloosobowej jest wspólnikiem "prawie jednoosobowym", ze skutkiem naliczenia składek ZUS, także za okresy wsteczne.

* Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 26 lipca 2021 r. - www.rcl.gov.pl .

Zasady naliczania składki zdrowotnej mają ulec radykalnej zmianie, która dla przedsiębiorców oznacza znaczące zwiększenie obciążeń z tego tytułu. Składka zdrowotna, zgodnie z projektowanymi zmianami, zawartymi w programie Polski Ład:

będzie ustalana w wysokości zmiennej, a nie zryczałtowanej - zasadniczo w uzależnieniu od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu, oraz

nie będzie podlegała odliczeniu od podatku dochodowego.

Dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna będzie wynosić 1/3 kwoty należnego podatku. Dodatkowo dla przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych (stawki 17% lub 32%) albo podatkiem liniowym (19%) ma zostać wprowadzona minimalna kwota składki, dla której podstawą wyliczenia będzie minimalne wynagrodzenie za pracę (2800 zł w 2021 r., 3000 zł w 2022 r.).

WAŻNE

Zgodnie z projektowaną zmianą przepisów, określaną jako Polski Ład, osoby prowadzące działalność gospodarczą będą obliczać składkę zdrowotną od kwoty uzyskanego dochodu i utracą możliwość odliczenia części tej daniny od podatku dochodowego.

W związku z tym, że składek ZUS - ani w zakresie ubezpieczeń społecznych, ani w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego - nie opłaca się za wspólników wieloosobowych spółek z o.o. (zob. tabelę powyżej), w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu w tej właśnie formie.

