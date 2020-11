Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku przy pracy w Wielkiej Brytanii?

Okoliczności uprawniające do otrzymania odszkodowania – zasady ogólne

Prawo brytyjskie stanowi, że prawo do uzyskania rekompensaty za straty poniesione w wyniku wypadku w pracy pojawia się w chwili, kiedy do nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi w rezultacie działania (czasem przyjmującego formę zaniedbania) ze strony współpracownika (jednego lub kilku), pracodawcy, a także obu tych podmiotów na raz.

Okoliczności uprawniające do otrzymania odszkodowania – zasady szczegółowe

Postępując w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”, przepisy Zjednoczonego Królestwa wymieniają konkretne sytuacje uprawniające do uzyskania godziwego odszkodowania.





Oto one:

- uszczerbek na zdrowiu (ewentualnie śmierć) były rezultatem niesprawności maszyny używanej na stanowisku pracy

- sprzęt używany przez pracownika nie spełniał wymogów bezpieczeństwa, co w efekcie skutkowało wypadkiem

- miejsce pracy było nieprawidłowo przygotowane do wykonywania określonej pracy, co doprowadziło do wypadku

- wypadek wydarzył się na skutek działań innego pracownika

- pracownik odniósł szkodę wykonując polecenia przełożonego

- do wypadku doszło w sytuacji niezawinionej przez poszkodowanego

Części składowe odszkodowania

Odszkodowanie, do którego ma prawo ofiara wypadku podczas wykonywania pracy składa się z trzech części:

Pierwszą z nich jest zadośćuczynienie, czyli kwota pieniężna wynagradzająca poszkodowanemu doznaną krzywdę, zarówno tę o charakterze fizycznym (utrata zdrowia) bądź psychicznym (stres, stany lękowe). Oczywistym jest, że w przypadku śmierci poniesionej w rezultacie wypadku, zadośćuczynienie ma wspomóc rodzinę ofiary.

Druga to odszkodowanie za „straty w przeszłości”. Pod tym pojęciem rozumiemy rekompensatę za koszta poniesione przez ofiarę wypadku, a będące jego bezpośrednim skutkiem. Mowa tu np. o konieczności zapłaty za transport medyczny, leczenie, opiekę szpitalną, rehabilitację a w razie zgonu za pogrzeb.

Trzecia część, to odszkodowanie za „straty w przyszłości”. W tym przypadku mowa jest o stratach, jakie ofiara wypadku poniesie na skutek trwałego bądź czasowego braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Zdarza się bowiem tak, że obrażenia są na tyle poważne, że dalsze wykonywanie swojego zawodu (a nawet jakiejkolwiek innej pracy), jest na skutek wypadku po prostu niemożliwe.

Odszkodowanie za „straty w przyszłości” ma zatem zrekompensować brak dochodu, który ofiara uzyskałaby, gdyby nie wypadek.

Procedura ułatwiająca uzyskanie odszkodowania

O szybkości i skuteczności postępowania odszkodowawczego może zadecydować postawa ofiary (bądź jego rodziny), przejawiająca się podjęciem odpowiednich kroków natychmiast po wystąpieniu nieszczęśliwego zdarzenia. Aby zwiększyć szanse na otrzymanie godziwej rekompensaty należy:

- niezwłocznie zgłosić wypadek przełożonemu, oraz zadbać, aby został on odnotowany w książce wypadków, czyli Accident Book

- sporządzić precyzyjny raport, dokładnie go przeczytać aby upewnić się, że opisuje wszystkie okoliczności zdarzenia, po czym podpisać go

- zabezpieczyć dokumentację fotograficzną bądź filmową, jeżeli miejsce wypadku było objęte monitoringiem

- jeżeli przy zdarzeniu obecni byli świadkowie, należy pozyskać ich zeznania, bądź dane umożliwiające kontakt z nimi

- udać się niezwłocznie do placówki medycznej w celu przeprowadzenia obdukcji oraz badań, diagnozujących stan zdrowia poszkodowanego

Ostatni punkt jest szczególnie istotny nie tylko dla uzyskania odszkodowania, ale przede wszystkim dla ochrony życia i zdrowia ofiary; niektóre poważne obrażenia mogą początkowo wyglądać na niegroźne, lub nie dawać żadnych objawów (bądź ofiara nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia ponieważ jest w szoku). Dlatego też szybki kontakt z lekarzem jest niezbędny, ponieważ po prostu może uratować życie.

Nie wolno także zapomnieć o gromadzeniu dokumentacji potwierdzającej wysokość kosztów poniesionych na skutek wypadku, aby „odszkodowanie za straty w przeszłości” mogło je w pełni zrekompensować.

Niezbywalne prawo

Podobnie jak wszystkie generacje praw człowieka, prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy w Wielkiej Brytanii jest prawem niezbywalnym. Oznacza to, że nie można się go zrzec, przysługuje więc zawsze wtedy, kiedy zaszły wspomniane wyżej przesłanki, a ponadto że nawet jeśli nie wszystkie czynności zawarte w ramach procedury ułatwiającej uzyskanie odszkodowania zostały przeprowadzone, ofiara i tak ma możliwość dochodzenia i otrzymania godziwego odszkodowania.

Łukasz Kaźmierczak

właściciel kancelarii odszkodowawczej SOS BPHC

działającej na terenie Polski i UK http://www.sos-bphc.com/