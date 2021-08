Wynagrodzenia pracowników szeregowych. Pracownicy szeregowi to najsłabiej opłacana grupa zawodowa w Polsce. Według badań mediana ich wynagrodzeń to zaledwie 3.693,00 zł brutto. Jak sprawdzili eksperci, są jednak branże, w których mogą zarobić nawet dwa razy więcej!

Wynagrodzenia pracowników szeregowych

Mimo że ogólnopolska mediana zarobków wynosi 5.100,00 zł brutto, pracownicy szeregowi zarabiają o 1.407,00 zł brutto mniej (3.693,00 zł brutto) - tak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak za 2020 rok (grupa 19 tys. pracowników szeregowych z różnych branż). Aż 25% najniżej wynagradzanych otrzymuje mniej niż 3.056,00 zł, a 10% - mniej niż 2.700,00 zł. Jednocześnie są osoby, które zarabiają zdecydowanie więcej - 25% otrzymuje pensję wyższą niż 4.585,00 zł, a 10% - ponad 5.985,00 zł. Kim są ci, którzy zarabiają najlepiej? To sprawdzili eksperci z Kodilla.com.

Ile zarabia pracownik szeregowy i w którym województwie sytuacja wygląda najlepiej?

Z badania Sedlak&Sedlak wynika, że najniżej wynagradzane kobiety, zatrudnione na poziomie pracownika szeregowego, zarabiają mniej niż 2.900,00 zł. W lepszej sytuacji są mężczyźni, którzy otrzymują 3.286,00 zł. Dodajmy jednak, że najwyżej opłacane pracownice szeregowe zarabiają więcej niż 4.090,00 zł, choć przypadku mężczyzn to 4.967,00 zł.

Oprócz płci, znaczenie ma także lokalizacja. Największe wypłaty otrzymują pracownicy szeregowi zatrudnieni w województwie mazowieckim. Różnica pomiędzy najwyżej a najniżej zarabiającymi wynosi tu 1.788,00 zł (5.053,00 w stosunku do 3.264,00 zł brutto). Najmniej zarabiają pracownicy szeregowi w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim - mowa o kwotach nawet poniżej 3.000,00 zł.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Sedlak&Sedlak

W których branżach pracownicy szeregowi zarabiają najlepiej?

Eksperci z Kodilla.com sprawdzili, w jakich branżach pracownicy szeregowi mają szansę zarobić najwięcej. Prym wiodą nowe technologie, czyli sektor IT, gdzie takie osoby mogą otrzymać pensję nawet na poziomie 6.500,00 zł brutto. Tuż obok jest bankowość - 5.200,00 zł brutto i energetyka - 5.086,00 zł brutto. Dobre pensje są także w takich branżach, jak telekomunikacja, przemysł ciężki oraz transport i logistyka.

Najsłabiej pod tym względem mają się kultura i sztuka (dolna granica widełek to 2.850,00 zł), handel, usługi dla ludności oraz szkolnictwo.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Kim jest najlepiej zarabiający pracownik szeregowy w Polsce?

- Pracownik szeregowy w branży IT to tak naprawdę “junior”, czyli osoba z najmniejszym doświadczeniem, która dopiero rozpoczyna swoją karierę w tym zawodzie, np. jako programista - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com. Jak podkreśla, z badań wynika, że to właśnie w IT pracownicy szeregowi zarabiają najwięcej, zarówno w grupie najwyżej - 6.500,00 zł brutto, jak i najniżej wynagradzanych - 3.720,00 zł brutto (różnica 2.780,00 zł).

Co więcej, wśród osób, które interesują się nauką programowania, pojawia się wielu specjalistów z innych branż, którzy podejmują decyzję o przekwalifikowaniu.

- I to nawet kosztem pewnej degradacji, jeśli chodzi o stanowisko. W poprzednich firmach mieli już ugruntowaną pozycję, ale bez możliwości dalszego rozwoju. Wybierają więc IT z pełną świadomością, że na początku będą tam juniorami, czyli właśnie pracownikami szeregowymi, ale zarazem zyskają szansę na szybki awans i podwyżkę - wyjaśnia Magdalena Rogóż.

Z badań Kodilla.com wynika ponadto, że czas potrzebny do uzyskania awansu w branży IT w ostatnich latach bardzo mocno się skrócił. Analiza 1919 profili zawodowych programistów na LinkedIn pokazała, że programiści, którzy zaczynali w latach 90., potrzebowali aż 11 lat na to, by zostać seniorem. Dziś wystarczy średnio 5 lat, a niektórym awansowanie zajmuje nawet mniej niż 2 lata.