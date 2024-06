Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

Przedsiębiorcy z Polskiej Izby Handlu (PIH) stwierdzają w wydanym komunikacie, że przyjęte przez rząd ustalenia odnośnie wysokości pensji minimalnej od 1 stycznia 2025 r. będą zbyt dużym obciążeniem przedsiębiorcy MŚP. Wskazują, że podniesienie kwoty pensji minimalnej przede wszystkim uczyni polską gospodarkę nieatrakcyjną dla inwestorów ze względu bardzo wysokie koszty pracy, a ponadto zmiana dostarczy silnego impulsu proinflacyjnego. Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. czyli 4626 zł brutto, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł), czyli o 7,6 proc.

REKLAMA

Autopromocja

Przedsiębiorcy MŚP przeciwni podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Polska Izba Handlu, najszersza reprezentacja handlu w Polsce, zrzeszająca około 30 000 sklepów, zwraca uwagę, że przyjęte wczoraj 13 czerwca br. przez rząd ustalenia odnośnie wysokości pensji minimalnej od 1 stycznia 2025 r. będą obciążeniem, którego nie udźwigną przedsiębiorcy MŚP. Piszą tak: "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu, które przedstawiliśmy w grudniu ubiegłego roku. Polska Izba Handlu będzie zabiegała o spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami rządu".

"Jeżeli chodzi o mikro i MŚP, zwłaszcza w handlu, będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych, które już w tej chwili funkcjonują na progu rentowności. Należy pamiętać, że wynagrodzenia stanowią największą pozycję kosztową w każdym przedsiębiorstwie. W wypadku handlu, przeciążonego walką konkurencyjną z dyskontami oraz licznymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności (jak choćby wdrożenie systemu kaucyjnego), będzie to bez wątpienia czynnik prowadzący do likwidacji tysięcy sklepów, co w efekcie umocni jedynie pozycje zagranicznych dyskontów. Z kolei należy oczekiwać, że wielkie sieci będą przerzucać ponoszone koszty na polskich producentów oraz konsumentów" - powiedział prezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku

W dniu 13 czerwca br. rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia przyszłego roku o 7,6% do 4 626 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej o 7% do 30,2 zł brutto za godzinę. Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.