Od 575 zł do 2760 zł na pracownika zależnie od stopnia niepełnosprawności. Podwyżka dofinansowań z PFRON do pensji zatrudnionych

Wstecznie, od wypłaty za lipiec 2024 r. nastąpiło podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wyższa będzie także dotacja z budżetu państwa na realizację tego zadania. W dniu 20 grudnia 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 5 grudnia o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadza takie zmiany. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2024 r. poz. 1961 i weszła w życie w Sylwestra 2024 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował w komunikacie z 2 stycznia 2025 r., że wnioski z nowymi kwotami można już składać w SODiR - z możliwością korygowania dokumentów za okresy od lipca 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie rosło szybciej niż dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W uzasadnieniu projektu tej nowelizacji MRPiPS wskazało, że od 2022 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło bardzo mocno od 3 010 zł na koniec 2022 r. do – 4 300 zł w lipcu 2024 r.. A ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia miała miejsce w 2022 r.



A zatem widać wyraźnie, że za podwyżkami minimalnego wynagrodzenia nie podążała zmiana kwoty dofinansowania z PFRON (a konkretnie z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji - SODIR) dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Ministerstwo zauważyło, że wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy.

Podwyżka wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Z wyżej opisanych względów w omawianej nowelizacji nastąpiło podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, finansowanego ze środków PFRON do następującej wysokości:



1) 2760 zł (dotąd 2400 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1550 zł (dotąd 1350 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 575 zł (dotąd 500 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.



Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości:

1) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1380 zł (dotąd 1200 zł);

2) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1035 zł (dotąd 900 zł);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (dotąd 600 zł).



Ministerstwo liczy na to, że zwiększone kwoty miesięcznego dofinansowania będą zachęcać pracodawców do zatrudnienia nowych pracowników i utrzymywania dotychczas zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowe podwyższone kwoty dofinansowań mają być (zgodnie z omawianą nowelizacją) stosowane po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od miesiąca lipca 2024 r.



Zgodnie z art. 2 ust. 2-3 omawianej nowelizacji, pracodawca, który już otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługujące za miesiące od lipca 2024 r. w dotychczas obowiązującej wysokości - może złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz korektę miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uwzględniając, za analogiczne okresy, kwoty dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b tej ustawy.



Natomiast wnioski o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - uwzględniające kwoty, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b tej ustawy, w brzmieniu nadanym omawianą nowelizacją oraz korekty wniosków w informacji - mogą zostać złożone od dnia 1 stycznia 2025 r.



Omawiana nowelizacja weszła w życie 31 grudnia 2024 r. (czyli z dniem następującym po dniu ogłoszenia), z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2024 r. Z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PFRON informuje jak składać wnioski z nowymi kwotami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował w komunikacie z 2 stycznia 2025 r., że wnioski z nowymi kwotami można składać w SODiR od 2 stycznia 2025 r., z możliwością korygowania dokumentów za okresy od lipca 2024 r. Wnioski i korekty papierowe z nowymi kwotami można składać od 1 stycznia 2025 r.

Ważne System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) jest aplikacją internetową dostępną poprzez przeglądarkę stron internetowych. System SODiR służy do wysyłania do PFRON dokumentów (Wn-D wraz załącznikami INF-D-P i INF-O-PP/INF-O-PR, Wn-U-G z formularzami INF-O-PdM/ INF-O-PdR, Wn-U-A z formularzem INF-O-PdR). System ten zawiera funkcje pozwalające na przygotowywanie dokumentów, ich wysyłanie do PFRON, śledzenie stanu dokumentów oraz komunikowanie się z Funduszem.

Aby wysłać dokument do PFRON:

- zaloguj się do Systemu SODiR (https://sod.pfron.org.pl);

- wygeneruj certyfikat PFRON w module Administracja, jeżeli jeszcze nie generowałeś certyfikatu lub wygenerowany wcześniej certyfikat stracił ważność / został utracony;

- w module Dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij odpowiedni wniosek;

- odczytaj jaki status otrzymał wysłany dokument w module Korespondencja.

PFRON wyjaśnił ponadto, że korekty od lipca 2024 r. można składać na tych samych zasadach co wszystkie korekty związane z załącznikiem INF-D-P. Zatem korekta będzie zawierać cały komplet dokumentów:

- wniosek Wn-D,

- załącznik/i INF-D-P oraz

- załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR (jeśli wymagany dla danego pracodawcy).



PFRON informuje, że jeśli wnioski lub korekty wniosków za okresy od lipca 2024 r. będą składane w wersji papierowej, to trzeba koniecznie w pozycji 51 w załączniku INF-D-P uwzględniać już nowe kwoty dofinansowania. Natomiast w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, to system będzie podstawiał nowe kwoty dofinansowania w pozycji 51 w załączniku INF-D-P po wpisaniu etatu pracownika w odpowiednim stopniu niepełnosprawności w pozycjach od 21 do 44.



Pracodawcy, którzy składają wnioski i korekty papierowo, mają obowiązek przekazać dokumenty (o ile nie są to dokumenty pierwszorazowe – zgłoszeniowe), jak zwykle, do właściwych Oddziałów PFRON.

Import plików do SODiR z systemu kadrowo-płacowego

Ponadto PFRON wyjaśnił, że zmiana wysokości kwot dofinansowania to także nowa wersja załącznika INF-D-P, która jest określana przy imporcie dokumentów do SODiR z systemu kadrowo-płacowego pracodawcy. Dotąd obowiązywała 9 wersja załącznika INF-D-P, a teraz będzie 10 wersja. Poza wzorem ustalania kwoty dla pozycji 51 w załączniku INF-D-P nic się nie zmieni, ale pliki xml przygotowane w zewnętrznym systemie kadrowo-płacowym powinny odnosić się do wersji 10 załącznika INF-D-P.



Między innymi nazwa pliku xml z załącznikiem INF-D-P zawiera w sobie wersję załącznika. Dzięki oznaczeniu wersji jako 10, SODiR będzie wiedział, jak po dokonaniu importu wyliczyć kwotę dofinansowania w pozycji 51.



Dlatego PFRON radzi, że pracodawcy muszą najpierw dostosować swoje systemy kadrowo-płacowe do wersji 10 załącznika INF-D-P (lub zgłosić takie dostosowanie do właściwych podmiotów), a następnie zaimportować przygotowane pliki w odpowiednich wersjach do SODiR.



PFRON wskazał też linki do dokumentacji istotnej przy imporcie plików:

Instrukcja importu dokumentów Wn-D i INF-D-P do SODiR (pdf 3.4 MB)

Struktura plików do importu do SODiR (pdf 408 KB)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2024 r. poz. 1961.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.