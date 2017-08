Sukcesja przedsiębiorstwa - utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych

W świetle aktualnych przepisów prawa administracyjnego decyzje, w tym pozwolenia, licencje, zezwolenia czy koncesje wygasają w przypadku śmierci osoby, wobec której zostały wydane. Dla zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa proponuje się, aby reguła ta nie obowiązywała w odniesieniu do decyzji wydanych wobec zmarłej osoby fizycznej w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Wprowadzenie art. 30 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest realizacją podstawowego celu proponowanej ustawy, czyli umożliwienia kontynuowania działalności gospodarczej przedsiębiorcy w możliwie najszerszym zakresie.

reklama reklama

Dlatego na podstawie ww. art. 30 projektowanej ustawy decyzje administracyjne związane z przedsiębiorstwem będą wygasały jedynie przy spełnieniu określonych warunków.

Aby decyzja związana z przedsiębiorstwem nie wygasła zarządca sukcesyjny lub następca prawny przedsiębiorcy będzie zobligowany:

1) zapewnić spełnienie wszystkich warunków do uzyskania tej decyzji określonych w przepisach odrębnych;

2) oświadczyć, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji;

3) złożyć wniosek, odpowiednio, o wydanie decyzji potwierdzającej możliwość wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji związanej z przedsiębiorstwem albo przenoszącej taką decyzję na następcę prawnego przedsiębiorcy.

Trzeba wskazać, że zgodnie z projektowanymi przepisami po śmierci przedsiębiorcy zarząd przedsiębiorstwem (tzw. „przedsiębiorstwem w spadku”) obejmuje zarządca sukcesyjny, który działa w imieniu własnym, ale na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy. Sposób powoływania zarządcy sukcesyjnego określać będzie omawiana ustawa o zarządzie sukcesyjnym (np. może go powołać na wypadek śmierci sam przedsiębiorca albo małżonek zmarłego przedsiębiorcy za zgodą spadkobierców). Zarząd sukcesyjny trwać ma co do zasady do czasu prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy

Zarządca sukcesyjny będzie mógł zatem w świetle proponowanych zmian uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem po spełnieniu powyższych warunków, natomiast następca prawny będzie mógł stać się adresatem określonej przedmiotowo decyzji związanej z przedsiębiorstwem. W obu przypadkach wymagana będzie odpowiednia decyzja organu administracji, który wyda decyzję związaną z przedsiębiorstwem.

Wniosek o wydanie decyzji zarządca sukcesyjny bądź następca prawny będzie mógł złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Decyzja związana z przedsiębiorstwem będzie mogła zostać przeniesiona nie tylko na pierwotnego następcę prawnego, ale również na „wtórnego” następcę prawnego przedsiębiorcy (np. na spółkę, do której zostało wniesione przedsiębiorstwo w spadku) w tym wypadku wniosek o wydanie decyzji wtórny następca prawny będzie mógł złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa w spadku od pierwotnego następcy prawnego przedsiębiorcy.

Jeżeli spełnione zostaną powyższe warunki, zarządca sukcesyjny albo następca prawny przedsiębiorcy będzie mógł zgodnie z projektem wykonywać uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji związanej z przedsiębiorstwem także przed wydaniem decyzji potwierdzającej możliwość jej wykonywania, albo przenoszącej decyzję na następcę prawnego przedsiębiorcy.

Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy będzie wymagało zgody pozostałych następców prawnych przedsiębiorcy. Zgodnie z regułą wynikającą z kodeksu postępowania administracyjnego to, kto jest następcą prawnym przedsiębiorcy oceniane będzie na moment wydawania decyzji administracyjnej. Warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli żaden z pozostałych następców prawnych przedsiębiorcy nie sprzeciwi się przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem na wnioskodawcę przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie.

Oba wnioski, tj. wniosek zarządcy sukcesyjnego o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem oraz wniosek o przeniesienie tej decyzji na następcę prawnego przedsiębiorcy, będą mogły być złożone i rozpoznawane równolegle. Jak wynika z prezentowanego projektu nie zachodzą podstawy do odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie decyzji potwierdzającej możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem z tej przyczyny, że toczy się już postępowanie w przedmiocie przeniesienia tej decyzji na następcę prawnego i odwrotnie.

Projektowana ustawa wskazuje jednak, że nie można będzie potwierdzić możliwości wykonywania decyzji przez zarządcę sukcesyjnego, jeżeli organ administracji publicznej wyda decyzję przenoszącą decyzję związaną z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy.

Jeżeli decyzja przenosząca decyzję związaną z przedsiębiorstwem będzie ostateczna, postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy sukcesyjnego powinno zostać umorzone. Jeżeli natomiast zostanie wydana decyzja potwierdzająca możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego, a następnie – decyzja przenosząca decyzję związaną z przedsiębiorstwem w spadku na następcę prawnego, pierwsza z tych decyzji wygaśnie z upływem siedmiu dni od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja przenosząca decyzję związaną z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy. Innymi słowy, swoiste „pierwszeństwo” ma decyzja przenosząca decyzję związaną z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Powyższe reguły „sukcesji” decyzji związanych z przedsiębiorstwem nie będą miały zastosowania, jeżeli:

1) zastrzeżono tak w danej decyzji związanej z przedsiębiorstwem;

2) nie jest możliwe przeniesienie decyzji na następcę prawnego przedsiębiorcy albo jej wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego z uwagi na osobisty charakter uprawnienia lub obowiązku przedsiębiorcy stanowiącego przedmiot tej decyzji;

3) zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, a przepisy odrębne wymagają zachowania ciągłości wykonywania działalności gospodarczej, z którą związana jest decyzja.

Proponowane w projekcie przepisy dotyczące sukcesji decyzji administracyjnych nie będą odnosić się do decyzji w sprawach zobowiązań podatkowych. Jednocześnie, w Ordynacji podatkowej przewidziane zostały rozwiązania, które pozwolą na korzystanie przez przedsiębiorstwo w spadku z majątkowych praw zmarłego przedsiębiorcy, także tych wynikających z wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej decyzji o rozłożeniu zaległości na raty czy odroczeniu terminu płatności.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej