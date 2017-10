Jak zarejestrować własną działalność gospodarczą w CEIDG?

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest centralnym ogólnopolskim rejestrem, gdzie dokonują wpisu przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz wspólnicy spółki cywilnej. Zadaniem CEIDG jest:

- ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

- udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

- umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

- umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Jak dokonać wpisu do CEIDG?

Zarejestrowanie własnej działalności zostało uproszczone i obecnie przyjęło formę zasady, tzw. jednego okienka. Oznacza to, że wraz ze złożeniem wniosku o wpis do CEIDG, składamy jednocześnie wniosek o nadanie numeru NIP, REGON i zgłoszenie jako płatnika w ZUS.

Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku złożonego na formularzu CEIDG-1. Taki wniosek jest wolny od opłat.

Wniosek można złożyć:

- w formie elektronicznej,

- osobiście w wybranym urzędzie gminy,

- w formie listu poleconego skierowanego do wybranego urzędu gminy.

Forma elektroniczna

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć online, wypełniając formularz umieszczony na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego ds. gospodarki lub na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Należy pamiętać, że taki wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG (np. bankowością internetową).

Sposób tradycyjny

Składając wniosek o wpis osobiście w wybranym urzędzie gminy lub miasta, otrzymamy do wypełnienia formularz. Można go ewentualnie pobrać wcześniej ze strony CEIDG. Co ważne, należy go własnoręcznie podpisać. Organ gminy przekształci następnie ten wniosek w formę dokumentu elektronicznego i prześle go do CEIDG nie później, niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku.

Poza tym można złożyć wniosek, wysyłając wypełniony formularz listem poleconym do wybranego urzędu gminy lub miasta. W takim jednak przypadku, poza własnoręcznym podpisem, konieczne jest poświadczenie tej własnoręczności przez notariusza.

