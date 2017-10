Termin przedawnienia odsetek stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Zgodnie z art. 125 Kodeksem cywilnym zasadą jest, że wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy jednak roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości, które co do zasady podlegają przedawnieniu trzyletniemu.

Z powyższego wynika, iż w przypadku gdy prawomocnym orzeczeniem sądu objęte są np. odsetki, to roszczenie o odsetki należne po wydaniu prawomocnego orzeczenia ulega przedawnieniu trzyletniemu. Natomiast do odsetek należnych przed dniem wydania orzeczenia - stosuje się termin dziesięcioletni. Ten sam przepis Kodeksu cywilnego wskazuje bowiem wyraźnie na trzyletni okres przedawnienia, jeżeli stwierdzone orzeczeniem sądu roszczenie obejmuje świadczenia okresowe należne w przyszłości.

Warto zatem pamiętać o skróconym w tym przypadku terminie biegu przedawnienia zwłaszcza, że niejednokrotnie na przestrzeni lat wysokość odsetek potrafi nawet przewyższyć wysokość należności głównej. Wierzyciel chcący w przyszłości egzekwować całe roszczenie powinien zatem doprowadzić do przerwania terminu przedawnienia zasądzonych na jego rzecz odsetek. Najprostszym i najbardziej ekonomicznym sposobem będzie po prostu skierowanie do komornika wniosku egzekucyjnego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, należy jednak mieć na uwadze, że trzeba to uczynić przed upływem trzech lat od wydania orzeczenia. W przeciwnym razie możemy się narazić na podniesienie zarzutu przedawnienia w ewentualnie wytoczonym przez dłużnika powództwie przeciwegzekucyjnym.

W przypadku wcześniej już prowadzonego i zakończonego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność należy pamiętać, iż z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji zaczyna na nowo biec termin przedawnienia roszczenia. Dlatego też zasadnym byłoby przerywanie tego biegu sukcesywnie w trzyletnich okresach.

Podsumowując, wierzyciele chcący zachować pełnię swojego roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu powinni przerywać bieg przedawnienia przynajmniej co trzy lata. Dłużnicy natomiast powinni zwracać uwagę na to, czy wierzyciele tego obowiązku dochowują i w przypadku stwierdzenia sytuacji przeciwnej kierować do Sądu powództwa przeciwegzekucyjne.

Autor: Agnieszka Trzaska, Prawnik

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”