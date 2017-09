Zysk wspólników spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. - opodatkowanie CIT

Jeżeli spółce komandytowej A zostaną wypłacone zyski w wysokości przysługującej jej na dzień przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową B i zyski te były opodatkowane na moment przekształcenia, to późniejsza wypłata przez sp.k. A na rzecz podatnika nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017r., 0114-KDIP3-1.4011.33.2017.1.EC.

Sprawa dotyczyła podatnika, który jest jednym ze wspólników spółki komandytowej A. Spółka ta jest wspólnikiem innej spółki komandytowej B, która powstała z przekształcenia ze spółki z o.o. Podatnik będzie miał prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej A, które to zyski wynikają z wyniku rachunkowego spółki komandytowej.

Oprócz przychodów bilansowych z bieżącej działalności sp.k. A może uzyskać przychód bilansowy w związku z podjęciem przez sp.k. B uchwały o wypłacie przez tę spółkę zysków z lat poprzednich. Część zysków wypłacanych przez sp.k. B do sp.k. A będzie pochodziła z zysków osiągniętych przez sp.k. B przed dniem jej przekształcenia ze sp. z o.o. w spółkę komandytową.

Na tym tle podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z wypłatą zysku (otrzymanego z wypłaty spółki B, w części dotyczącej zysków wypracowanych przed dniem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową B), przez spółkę komandytową A do podatnika, podatnik uzyska przychód podatkowy.

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że na moment podjęcia uchwały o wypłacie zysków przez sp.k. B do spółki komandytowej A, oraz na moment faktycznej wypłaty tych zysków do spółki komandytowej A, nie rozpozna on przychodu podatkowego. Wynika to z faktu, że w momencie przekształcenia sp. z o.o. w sp.k. B zysk ten podlegał opodatkowaniu u jej wspólnika - wspólnik rozpoznał przychód z niepodzielonych zysków na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Zyski wypracowane przez sp. z o.o. w latach poprzednich były na moment przekształcenia objęte zakresem przepisu o przychodach z niepodzielonych zysków, przy jednoczesnym zwolnieniu tego przychodu z opodatkowania. W takiej sytuacji zadysponowania tymi zyskami przez spółkę komandytową B na rzecz spółki komandytowej A, poprzez podjęcie uchwały o ich wypłacie, nie będzie już podlegało opodatkowaniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki w całości za prawidłowe.

Stanisław Kędzierski