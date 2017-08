Pracowniczy pakiet medyczny jako koszt uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są co do zasady koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dla możliwości zaliczenia wydatku jako koszt uzyskania przychodu podstawową kwestią jest wykazanie bezpośredniego związki pomiędzy kosztami, które są ponoszone, a osiąganymi przychodami. Oznacza to, iż warunkiem koniecznym do tego, by uznać wydatek poniesiony przez podatnika jako koszt uzyskania przychodu, należy spełnić w sposób kumulatywny następujące warunki:

- wydatek poniesiony został przez podatnika, co oznacza iż w końcowym podsumowaniu wykazane jest, iż został on pokryty z majątku należącego do podatnika. Zgodnie z obecnie obowiązującymi w polskich przepisach podatkowych regulacjami kosztu uzyskania przychodu nie stanowią wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik;

- wydatek ma charakter definitywny, co oznacza, iż kwota wydana przez podatnika nie podlega w żaden sposób zwrotowi;

- wydatek znajduje się w bezpośrednim bądź też pośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

- wydatek został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;

- wydatek jest udokumentowany w stosowny i wyczerpujący sposób;

- wydatek nie znajduje się w katalogu wydatków, które na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są uważane za koszty uzyskania przychodu.

W celu uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu należy dokonać badania jego celowości, poprzez którą rozumieć należy dążenia do uzyskania przychodów, zabezpieczenia bądź też zachowania źródła przychodów. Między wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi istnieć bezpośredni, bądź też pośredni związek.

Pracowniczy pakiet medyczny w kosztach pracodawcy

Za koszty podatkowe zgodnie z polskim prawodawstwem uważa się między innymi tak zwane „koszty pracownicze”. Pod tym pojęciem rozumieć należy wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety czy też wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Polskie przepisy prawne przewidują dla pracodawcy możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jedynie te spośród wydatków na rzecz pracowników, które pozostają w korelacji z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanymi przychodami.

Co do zasady, zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów nie stanowią opłacane przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracownika. Jednakże od owej reguły istnieje wyjątek: ustawa daje taką możliwość, jeśli spełnione zostaną w sposób kumulatywny trzy warunki:

- umowy ubezpieczenia dotyczą ryzyka grupy 1, 3 i 5 działu I oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, czyli: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wyżej wymienionych, ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenia jednorazowe i powtarzające się, przewóz osób), ubezpieczenia choroby (świadczenia: jednorazowe, powtarzające się, kombinowane),

- podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia nie jest pracodawca,

- umowy ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je zawarto lub odnowiono, wykluczają: wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.