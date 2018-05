Likwidacja zapasów a koszty uzyskania przychodów

Taka teza i argumentacja podatnika została zaakceptowana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.105.2018.2.MJ).

Czy strata z powodu likwidacji zapasów wyrobów, materiałów i półproduktów może stanowić koszt podatkowy?

O interpretację wystąpiła pewna spółka z o.o., której przedmiotem działalności jest produkcja i montaż części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych. Jak informowała spółka, jej wyroby produkowane są wyłącznie dla ich konkretnych odbiorców i wykorzystywane mogą być jedynie w określonych modelach samochodów. Część z używanych przez spółkę materiałów/półproduktów ma charakter uniwersalny i może być wykorzystywana w wielu produkowanych częściach, natomiast inne wiążą się wyłącznie z określonym typem/modelem wyrobów gotowych.

reklama reklama

W pewnych sytuacjach spółka co jakiś czas podejmuje decyzje o likwidacji części zapasów materiałów, półproduktów lub wyrobów gotowych. Spowodowane jest to np. ograniczeniem (albo nawet wygaszeniem) popytu na niektóre specjalistyczne wyroby, co pociąga za sobą także konieczność likwidacji zapasów materiałów/półproduktów, które nie mogą być wykorzystane do produkcji innych wyrobów. W konkretnym wskazanym przez spółkę przypadku, miała miejsce sytuacja rozwiązania umowy z jednym z kontrahentów, a procesy produkcyjne na jego rzecz zostały zakończone wcześniej niż zakładano.

(…) zdarzają się sytuacje, iż część zapasów materiałów oraz półproduktów musi ulec likwidacji – przykładowo, ilość zamawianych przez kontrahenta wyrobów gotowych spada lub ulegają one modyfikacji (ze względu za dopasowanie do konkretnych modeli samochodów – nawet nieznacznej).

Powodem likwidacji zapasów jest także konieczność zwolnienia powierzchni magazynowych na zapasy bardziej rentownych w danym momencie wyrobów własnych, a także używanych do produkcji takich wyrobów materiałów i półproduktów.

Spółka argumentowała również, że zakup większych ilości półproduktów i materiałów jest konieczny ze względu na dużą ilość zamówień wynikających z umów zawartych przez spółkę i konieczność zachowania ciągłości procesów produkcyjnych. Często pozwala również na wynegocjowanie niższych cen zakupu (przy zakupie większych ilości), co daje korzystny efekt ekonomiczny. Z drugiej strony, nabywanie zapasów w taki sposób wiąże się z pewnym ryzykiem gospodarczym dla spółki, gdyż ze względu na dynamiczną sytuację rynkową nie jest ona w stanie przewidzieć, jaka dokładnie ilość nabytych materiałów i półproduktów zostanie przez nią zużyta.

W związku z powyższym spółka zapytała Dyrektora KIS, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę spowodowana faktyczną likwidacją zapasów w wysokości ceny, po której zostały one przyjęte na magazyn (tj. w cenie nabycia)?

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które:

- zostały faktycznie poniesione przez podatnika;

- są definitywne (nie zostały zwrócone);

- zostały poniesione w celu uzyskaniu przez podatnika przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczeniu źródła przychodu – pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu/zachowaniem albo zabezpieczeniem jego źródła musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy;

- nie zostały wymieniony w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W tym katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT są niektóre kategorie strat:

- straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 (art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT);

- straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT);

- straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT).

Ale żadna z tych szczegółowo określonych kategorii strat nie dotyczy strat powstałych w związku z likwidacją zapasów.

W przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu likwidacji zapasów trzeba jeszcze wykazać, że:

zapasy dotyczą prowadzonej przez podatnika działalności;

straty nie były zawinione, została zachowana należyta staranność w celu zabezpieczenia się przed powstaniem strat;

straty nie powstały wskutek braku racjonalnego działania, czy zaniedbań;

należycie udokumentowano wielkość poniesionych strat i samą likwidację zapasów, prawidłowo wyceniono straty.

Te warunki wynikają z interpretacji art. 15 ustawy o CIT przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1220/13/MO, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w całości zgodził się ze stanowiskiem podatnika, w którym uznano, iż utrzymywanie zapasów magazynowych, tj. surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów itp. ma swoje uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne). Celem tych działań jest osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Zapasy wykorzystywane są bowiem do produkcji towarów, wykonywania napraw gwarancyjnych, czy też świadczenia usług serwisowych. Likwidacja zaś będzie następowała z przyczyn niezależnych od woli Spółki, tj. ze względu na podstęp techniczny, zmianę wymagań rynkowych, wygaśnięcie homologacji, utratę przydatności itp. W związku z powyższym istnieją zasadne przesłanki dla zaliczenia kosztu zlikwidowanego zapasu do kosztów uzyskania przychodu, albowiem wydatek ten jest ponoszony celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zdaniem spółki w jej przypadku wszystkie ww. warunki zaliczenia do kosztów strat z tyt. likwidacji zapasów zostały spełnione.

Konieczność likwidacji zapasów stanowiła normalne następstwo prowadzonej przez spółkę działalności i w żaden sposób nie była spowodowana niedochowaniem przez nią należytej staranności. Dlatego spółka ma prawo zaliczyć stratę z tyt. tej likwidacji do kosztów uzyskania przychodów.