Podatkowe skutki zbycia udziałów

To odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Spytaliśmy, ponieważ od 2017 r. zmieniły się zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółek kapitałowych. W ślad za tym jednak nie poszły zmiany w przepisach dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów.

Od 2017 r. przychodem podatnika jest wartość wnoszonego wkładu (aportu), a nie wartość obejmowanych w zamian udziałów w spółce. Problem pojawia się w momencie, gdy podatnik chciałby objęte udziały zbyć. Zwróciła na to uwagę Bożena Nowicka, doradca podatkowy w Doradca Sp. z o.o. w Lublinie (DGP nr 36/2017).

PRZYKŁAD

Podatnik (osoba fizyczna) wnosi swoje przedsiębiorstwo tytułem wkładu do spółki kapitałowej. Wartość księgowa przedsiębiorstwa ustalona na podstawie ksiąg to 1 mln zł. Według wyceny rynkowej przedsiębiorstwo to jest warte 2 mln zł. W zamian za wniesione przedsiębiorstwo objęto udziały o wartości nominalnej 5 tys. zł. Na kapitał zakładowy zaewidencjonowano 5 tys. zł, na kapitał zapasowy ujęto kwotę 1995 tys. zł (PCC opłacono od 5 tys. zł).

W późniejszym czasie podatnik sprzedaje swoje udziały w spółce za 3 mln zł.

Powstaje pytanie:

– czy kosztem uzyskania przychodów będzie 5 tys. zł (bo mamy na uwadze wartość wniesionego przedsiębiorstwa, ale nie wyższą jednak niż nominalna wartość objętych w zamian za to przedsiębiorstwo udziałów)?

– czy kosztem uzyskania przychodów będzie jednak 1 mln zł (bo bierzemy pod uwagę wartość przedsiębiorstwa, która to wartość, z uwagi na brak jasnych przepisów, nie jest od 2017 r. ograniczona wartością nominalną objętych udziałów)?

W odpowiedzi na te pytania Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w takiej sytuacji kosztem uzyskania przychodów jest wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustalona na podstawie ksiąg lub ewidencji na dzień objęcia udziałów, ale nie wyższa niż wartość udziałów z dnia ich objęcia (wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za które zostały objęte udziały).

Jeżeli zatem z ksiąg lub ewidencji wynika, że przyjęta dla celów podatkowych wartość składników majątku przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu do spółki na dzień objęcia udziałów wynosi 1 mln zł, to przy zbyciu tych udziałów za 3 mln zł kosztem uzyskania przychodów będzie 1 mln zł – odpowiedział resort.

Jako podstawę wskazał art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o PIT. Analogiczny przepis jest w ustawie o CIT (art. 15 ust. 1k pkt 2). ⒸⓅ

Katarzyna Jędrzejewska

