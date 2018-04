Ustawę o CIT trzeba napisać od nowa

W dniach 16-17 kwietnia br. odbył się II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W czasie dwudniowych obrad omawiane były m.in. kwestie uszczelnienia VAT, nowej ordynacji podatkowej, reformy podatku dochodowego, prawa podatkowego w kontekście innowacyjności firm. Natomiast w ramach warsztatów podatkowych zostały omówione zmiany w CIT i VAT, a także ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. W Kongresie uczestniczyli doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, prawnicy, przedstawiciele administracji.

reklama reklama

Powołanie Rzecznika Praw Podatnika

Podczas pierwszego dnia Kongresu, Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, powiedział, że trwają obecnie prace nad nową ordynacją podatkową, która zostanie zaprezentowana prawdopodobnie pod koniec tego roku. W ramach tych prac resort finansów zaproponował utworzenie instytucji Rzecznika Praw Podatnika.

Uzasadniając pomysł wprowadzenia instytucji Rzecznika Praw Podatnika do nowej ordynacji podatkowej, Gruza wskazał, że „hermetyczność przepisów podatkowych jest tak daleko idąca, że instytucje ogóle takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy inne tego typu podmioty nie są w stanie odpowiedzieć na wyzwania bardzo skomplikowanego prawa podatkowego. Uważamy, że Rzecznik Praw Podatnika będzie takim „łożyskiem” pomiędzy wspaniałomyślnym i dobroczynnym sercem Ministra Finansów a bezwzględnością biurokratyczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.

„Rzecznik Prawa Podatnika ma realizować również drugie ważne, a może nawet ważniejsze zadanie. Chcemy bowiem wprowadzić pętlę uczenia się systemu, tj. jeżeli na końcu ścieżki decyzyjnej czy wyroku sądu administracyjnego dojdzie do błędu po stronie administracji, to chcemy, żeby Rzecznik przyjmował wszystkie te negatywne wyniki działania administracji i sporządzał odpowiednią ocenę tych właśnie niepożądanych zdarzeń, ścieżek decyzyjnych. Tak, aby móc Ministrowi Finansów przedłożyć raport zawierający zidentyfikowane przyczyny złych decyzji: czy to na poziomie niejasnego przepisu, czy to na poziomie złej interpretacji dobrego przepisu, czy to na poziomie źle zebranego materiału dowodowego, czy np. pomyłki sędziego. Tego typu raport miałby na celu wyłapywanie ognisk problemów, które dają negatywne rezultaty” – wyjaśnił.

Nowa ustawa o CIT

Przechodząc do tematyki związanej z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) powiedział, że „podatek ten, zwłaszcza od korporacji międzynarodowych, ma bardzo wiele elementów ocennych, wiele subtelności transgranicznych. To wszystko powoduje istotny ciężar położony na warstwę ludzką po stronie administracji. Z kolei wynagrodzenia w administracji często nie odpowiadają kwalifikacjom, które są konieczne, by o tych sprawach, jak równy z równym, urzędnik rozmawiał z korporacją. To powoduje, że niestety jest dosyć duża łatwość w przesuwaniu ciężaru rozpoznawania dochodów z takich jurysdykcji jak Polska, do jurysdykcji o atrakcyjnych systemach podatkowych”.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

„W zakresie nowej legislacji dotyczącej tego podatku, przyznaliśmy wewnętrznie, ale też już publicznie, że nie ma możliwości naprawy ustawy o CIT poprzez kolejne nowelizacje, musimy usiąść i napisać ją od nowa. Jest kilka koncepcji na stole, przyglądamy się różnym rozwiązaniom, jeździmy także po Europie i sprawdzamy, co inne państwa planują w najbliższym czasie, jak podchodzą do spraw w podatku dochodowym. Na pewno będziemy chcieli iść w kierunku uproszczenia, w kierunku jednej księgowości, a nie księgowości rachunkowych i podatkowych. Na pewno będziemy też pracować nad dalszym rozwojem elementu innowacyjności w tym podatku” – zaznaczył.