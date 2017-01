Jakie świąteczne wydatki przedsiębiorca może wliczyć w koszty

W jakich przypadkach wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na prezent może zostać uznany za koszty uzyskania przychodu? Czy taki prezent będzie stanowił dla kontrahenta przychód? Czy udział w spotkaniu będzie generował dla kontrahenta przychód?

Świąteczne kartki

Przyjętą powszechnie formą złożenia kontrahentowi świątecznych życzeń jest wysłanie mu świątecznej kartki. W ocenie organów podatkowych, koszt zakupu takich kartek może zostać zaliczony w koszty uzyskania przychodu. Nie należy jednak zapominać tutaj o odpowiedniej formie takiej kartki tak, aby miała ona charakter reklamowy (np. poprzez umieszczenie na niej logo spółki) a nie reprezentacyjny oraz o odpowiednim wyważeniu wartości kartki. Ten ostatni aspekt wiąże się z możliwością przypisania kartce znamienia okazałości czy wystawności, co uniemożliwia wliczenie takiego wydatku w koszty uzyskania przychodu.

Prezent dla kontrahenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami uzyskania przychodów, co do zasady są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Jednym z takich wyjątków są koszty reprezentacji. Samo pojęcie „reprezentacji” nie zostało ustawowo zdefiniowane. Opierając się jednak na wypracowanym przez organy podatkowe i sądy administracyjne rozumieniu tego pojęcia, wskazać można, że przez reprezentację rozumiemy wszelkie działania podejmowane przez podatnika, które zmierzają do wykreowania i utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika i to niezależnie od tego czy są one podejmowane wobec aktualnych czy też potencjalnych kontrahentów.

Jeżeli zatem prezent dla kontrahenta będzie miał wyłącznie charakter reprezentacyjny, przedsiębiorca nie zakwalifikuje poniesionego przez siebie wydatku na taki prezent jako kosztu uzyskania przychodu. Ponadto, taki prezent u obdarowanego będzie także generował przychód, podlegający opodatkowaniu. Jeżeli obdarowanym będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą przychód ten opodatkuje łącznie z innymi przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli obdarowanym będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, prezent ten stanowić będzie dla niej przychód z innych źródeł.

Jeżeli natomiast prezent podarowany przez przedsiębiorcę przybierze charakter reklamowy a nie reprezentacyjny, chociażby przez umieszczenie na nim logo przedsiębiorcy, koszt takiego prezentu będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Koszty reklamy nie są bowiem objęte ustawowym wyłączeniem, a to dlatego, że co do zasady poprzez reklamę przedsiębiorca zmierza do zwiększenia swoich przychodów. Skutki podatkowe dla obdarowanego będą podobne do tych, jakie opisano już powyżej. Z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku obdarowanego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy wartość prezentu nie przekroczy kwoty 200 zł, obdarowany zwolniony będzie z opodatkowania.

Od tego, jakie prezenty dla kontrahenta przygotuje przedsiębiorca, będzie zależało zatem to, czy będzie on mógł wliczyć te wydatki w koszty, czy też nie.

