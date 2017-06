Skutki podatkowe likwidacji środka trwałego

Czym jest środek trwały?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych środkiem trwałym są będące przedmiotem własności lub współwłasności podatnika, nabyte bądź też przez niego wytworzone, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty. Przewidywany okres ich użytkowania w ramach działalności gospodarczej lub oddania ich jako przedmiotu najmu czy dzierżawy powinien być dłuższy niż rok. Wszystkie środki trwałe podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika.

Kiedy należy dokonać likwidacji środka trwałego?

Likwidacji środka trwałego należy dokonać w sytuacji, gdy nie będzie miał on już zastosowania w dalszej działalności gospodarczej podatnika. Może mieć to miejsce w sytuacji, w której środek trwały uległ zużyciu lub zniszczeniu, ale także wtedy, gdy jego nieprzydatność do dalszego prowadzenia działalności spowodowana jest innymi okolicznościami, jak na przykład przedmiot ten został skradziony, ze względy na jego małą opłacalność czy też wydajność podjęto decyzję o jego wymianie bądź usunięciu, nastąpiła jego dewastacja wskutek wandalizmu, uległ on zepsuciu, a jego naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna, bądź też w wyniku zdarzeń losowych, takich jak katastrofa naturalna uległ on zniszczeniu. Likwidacja środka trwałego możliwa jest także w wynik zmiany profilu działalności i konieczności pozyskiwania nowych środków trwałych.

W jaki sposób należy dokonać likwidacji środka trwałego?

Likwidację środka trwałego należy wykonać wycofując go z ewidencji trwałych środków, a następnie, o ile ono już nie nastąpiło, dokonać jego fizycznej likwidacji. W celu usunięcia środka trwałego z ewidencji konieczne jest sporządzenie dokumentu rozchodowego środka trwałego, czyli dowodu księgowego LT. Sporządza go co do zasady komisja likwidacyjna. Na podstawie dokumentu LT następuje likwidacja księgowa, czyli wyksięgowanie go ze środków trwałych oraz umorzenie środków trwałych. Zawierać on powinien:

- nazwę jednostki, w której wystawia się dowód LT oraz jej dokładny adres,

- numer dowodu, umożliwiający w sposób jednoznaczny i niepowtarzalny oznaczyć dokument, zgodnie z metodą numeracji przyjętą w jednostce (w przypadku druków akcydensowych) lub w systemie komputerowym w module "Środki trwałe",

- datę wystawienia,

- nazwę środka trwałego, jaka powinna jednoznacznie identyfikować likwidowany środek trwały,

- numer inwentarzowy środka trwałego, który powinien jednoznacznie identyfikować likwidowany środek trwały,

- orzeczenie komisji likwidacyjnej podające przyczynę oraz sposób likwidacji środka trwałego,

- podpisy członków komisji likwidacyjnej,

- podpis pracownika upoważnionego za gospodarkę środkami trwałymi w jednostce,

- podpis upoważnionego pracownika księgowości,

- podpis kierownika jednostki,

- uwagi, czyli dla przykładu cechy charakteryzujące likwidowany środek trwały, np. rok produkcji danego środka trwałego.

Do dokumentu LT załączyć należy protokół likwidacji komisji likwidacyjnej, a także protokół fizycznej likwidacji, z którego wynika jednoznacznie, że środek nie będzie potem przedmiotem sprzedaży.

Protokół fizycznej likwidacji sporządza się po uzyskaniu decyzji kierownika jednostki. Musi być on sporządzony przez komisję likwidacyjną na jej wniosek oraz przez nią podpisany.