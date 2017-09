Podatek dochodowy od nagród dla zawodników i trenerów klubu sportowego

Z pytaniem interpretacyjnym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwróciło się stowarzyszenie prowadzące klub sportowy. Nie prowadzi ono działalności zarobkowej, utrzymuje się ze składek członkowskich a jego celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz organizowanie zajęć z tych dziedzin. Stowarzyszenie swoje dochody w całości przeznacza na realizację działalności statutowej. Klub prowadzi zarówno grupy młodzieżowe jaki i drużynę piłkarską, która aktualnie awansowała z ligi okręgowej do IV ligi. Awans ten zagwarantował zawodnikom gratyfikacje w postaci środków finansowych. Klub wypłacił również nagrody za wygrane oraz zremisowane w ramach rozgrywek ligowych mecze. Powyższe nagrody finansowe przyznawane są zawodnikom i trenerom zgodnie z regulaminem nagradzania.

W związku z chęcią kontynuacji wypłacania nagród stowarzyszenie wystąpiło z pytaniem interpretacyjnym, którego przedmiotem była prawidłowość opodatkowania opisanych powyżej nagród na zasadach określonych w art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem art. 21 ust 1 pkt 68 tej ustawy.

reklama reklama

Zdaniem stowarzyszenia zgodnie z treścią art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody z tytułu wygranych w konkursach podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% ich wartości. Natomiast art. 21 ust 1 pkt 68 tej ustawy wprowadza wyjątek od zasady ogólnej, gdyż zgodnie z jego brzmieniem nagrody wygrane w konkursach i grach między innymi z dziedziny sportu podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Sama ustawa nie definiuje słowa „konkurs”, zgodnie ze słownikiem języka polskiego „konkurs” - to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminacje najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami. Jak zauważa stowarzyszenie zgodnie z cytowaną definicją rozgrywki ligowe są konkursem sportowym - współzawodnictwem, rywalizacją mającą na celu wyłonienie najlepszych i uhonorowanie zwycięzcy. Dlatego więc przyznane nagrody powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w powoływanych powyżej artykułach.

W posumowaniu stowarzyszenie podkreśliło, iż na podstawie powołanych przepisów nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a powyżej 760 zł opodatkowane stawką 10%.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Niestety Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. W swojej interpretacji z 16 sierpnia 2017 roku uznał, że nie można podzielić poglądu dotyczącego możliwości zastosowania w tej sprawie zryczałtowanego 10% podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy tytułem wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, wprowadza wolną od podatku dochodowego wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Jak słusznie zauważono ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją słownikową „konkurs - to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Słownik Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.)

W orzecznictwie dominuje pogląd, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich jest samo ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć działania, które z samej natury konkursu zawierają w sobie element rywalizacji. Zakończeniem współzawodnictwa uczestników, jest ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.

Z prezentowanego w przedmiotowym pytaniu interpretacyjnym stanu faktycznego wynika, że nagrody będą wypłacane wyłącznie trenerom oraz zawodnikom. Oni zaś w celu ich otrzymania nie będą ze sobą rywalizować, ale wręcz przeciwnie – będą współdziałać w osiągnięciu wspólnego celu. W zorganizowanym przedsięwzięciu będą brali udział wyłącznie trenerzy i zawodnicy klubu, co świadczy, iż w rzeczywistości nie mamy do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia trenerów i zawodników drużyny. Przedmiotowe nagrody będą stanowić w rzeczywistości dodatkową gratyfikację za dobre wyniki w działalności sportowej. Ich celem jest motywowanie trenerów i zawodników drużyny do efektywniejszej gry.

Zatem, w analizowanej sytuacji nie mamy do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 powoływanej ustawy, jak również nie będzie miał do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.