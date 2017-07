Czy limit uprawniający do ulgi prorodzinnej obejmuje zagraniczne dochody rodziców

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.14.2017.1.MZA.

Sprawa dotyczyła podatniczki (Wnioskodawczyni), która jest osobą fizyczną w świetle prawa podatkowego. We wniosku o interpretację wskazano, że osiąga ona dochody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które rozlicza na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Małżonek Wnioskodawczyni przebywa na stałe w Niemczech i rozlicza się z uzyskanych tam dochodów w tym kraju. Nie osiąga on natomiast żadnych dochodów opodatkowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dochody Wnioskodawczyni osiągane w Polsce, z uwzględnieniem faktu, że małżonek nie uzyskuje dochodów opodatkowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są znacznie poniżej kwoty 112.000 zł, która to kwota jest limitem do odliczenia ulgi na jedno dziecko. Natomiast dochody zagraniczne małżonka dodane do tych osiągniętych w Polsce przez Wnioskodawczynię, przekraczają kwotę 112.000 zł. Wnioskodawczyni podkreśla, że osiągnięte przez jej małżonka dochody zagraniczne nie są opodatkowane w Polsce, jak również nie mają do nich zastosowania zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie wpływają one na ustalanie stopy procentowej, według której mógłby być liczony podatek od dochodów krajowych, gdyż dochody takie nie występują.

Wnioskodawczyni zadała pytanie odnoście tego, czy zarobki męża powinny być zsumowane z jej zarobkami do ustalenia czy nie przekroczyły one limitu do zastosowania ulgi prorodzinnej. Zdaniem Wnioskodawczyni zarobki męża pracującego za granicą nie ulegają sumowaniu na podstawie obliczania limitu do ulgi prorodzinnej. Przemawia za tym jej zdaniem fakt, iż mąż wypełnia swoje zobowiązania podatkowe w Niemczech.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił zdania Wnioskodawczyni, wyjaśniając, że w celu uzyskania ulgi prorodzinnej, którą można odliczyć od podatku trzeba spełnić łącznie kilka przesłanek:

wykonywać władzę rodzicielską albo pełnić funkcję opiekuna prawnego albo pełnić funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego albo umowy zawartej ze starostą, osiągnąć dochody podatkowe według zasad określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać podatek, w roku podatkowym wspólny dochód rodziców dziecka nie może przekroczyć kwoty 112 000 zł.

Organ podatkowy stwierdził, iż okoliczność, że jeden z małżonków nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce lub małżonkowie nie rozliczają się wspólnie z uzyskanych dochodów, nie może mieć wpływu na sposób ustalania dla celów ulgi prorodzinnej łącznego dochodu, który małżonkowie osiągnęli w roku podatkowym.

Prowadziłoby to bowiem do nieuprawnionego różnicowania podatników. W korzystniejszej sytuacji byliby ci podatnicy, uzyskujący dochody zagraniczne, którzy nie uzyskali dochodów opodatkowanych w Polsce albo nie składają wspólnego zeznania.

W związku z powyższym, w przypadku gdy jeden z małżonków uzyskał dochody tylko w Polsce a drugi wyłącznie w Niemczech, to – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – dochody zagraniczne należy uwzględnić do ustalenia wysokości limitu dochodów podatnika, który chce skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka.

Dlatego też, ze względu na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznego limitu dochodu przysługującego na jedno dziecko, Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwać ulga prorodzinna.