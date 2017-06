Opodatkowanie umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się̨ do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się̨ do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zgodnie z dyspozycją z artykułu 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane rozumieć należy wszelkie umowy o wykonanie prac noszących charakter budowlany, a realizowanych zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Ocena danego stosunku prawnego za umowę o roboty budowlane będzie polegała na zakwalifikowaniu danego przedsięwzięcia budowlanego jako przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach. Warto także wspomnieć o definicjach zawartych w ustawie Prawo budowlane, które stanowią, iż poprzez:

reklama reklama

- roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7),

- obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1),

- budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Opodatkowanie ryczałtowe

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane zawarte są w sekcji F w dziale 45. Dział ten obejmuje prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli jak również prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli. Przychód z tytułu tego typu usług podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%. Warto zauważyć, iż stawka ta przysługuje niezależnie od tego czy usługi wykonywane będą z materiałów własnych czy też powierzonych, ani od tego jakie będzie przeznaczenie budowanego budynku.