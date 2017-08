Odliczenie VAT od zaliczki

Prawo do odliczenia podatku VAT

Polskie przepisy podatkowe zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług stanowią, iż co do zasady prawo do odliczenia podatku, który został uprzednio naliczony przysługuje w związku z prowadzeniem działalności podlegającej opodatkowaniu.

Jednakże w dalszej części ustawy odnaleźć można informację, iż kwota podatku jest w istocie sumą kwot podatku określonych w fakturach, które otrzymywane są przez podatnika i stanowią potwierdzenie, iż dokonano przedpłaty, czy to w formie zaliczki, zadatku czy też raty. Zastrzeżono jednak warunki – kwoty te muszą pozostawać w bezpośrednim związku z powstaniem obowiązku podatkowego, oraz zostać rzeczywiście uiszczone.

W konsekwencji oznacza to, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przy otrzymanej fakturze zaliczkowej powstaje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy faktura stanowi dowód potwierdzający fakt, iż zapłata pewnej kwoty została dokonana, więc też spowodowała powstanie obowiązku podatkowego dla wystawcy owego dokumentu.

Kiedy można odliczyć VAT od faktury zaliczkowej?

Sytuacja, w której powstaje prawo do odliczenia VAT przypada za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą dokonanie zapłaty, bądź też za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Co do zasady obowiązek ten powstaje w momencie dokonania dostawy towarów, bądź też wykonania usługi.

Zgodnie z regulacją zawartą w rat. 86 ust. 10c ustawy o podatku od towarów i usług to samo rozwiązanie zastosowanie znajduje zarówno w sytuacji, gdy nabywca przekazuje sprzedawcy część kwoty, jak i jej całość. W praktyce oznacza to, że gdy przed dokonaniem dostawy towaru bądź też wykonaniem usługi nabywca przekazuje całość umówionej kwoty usługodawcy czy sprzedawcy, bądź też jej część, w szczególności w formie przedpłaty, zaliczki, zadatku czy też raty, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania jej w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W sytuacji, w której faktura nie potwierdza otrzymania określonej kwoty, a jedynie stanowi wezwanie do jej wniesienia, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z owej faktury zaliczkowej przybiera charakter prawa zawieszonego, które związane jest z dokonaniem należnej części kwoty. Potwierdza to stanowisko zawarte w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2008 r., sygn. I SA/Rz 932/07, gdzie sąd orzekł co następuje: „prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury wzywającej do zapłaty zaliczki/zadatku/raty będzie przysługiwało podatnikowi w tej części i w rozliczeniu za ten okres, w którym dokonał on zapłaty”.