Transakcje trójstronne - procedura uproszczona rozliczenia VAT

Regulacje odnoszące się do transakcji trójstronnych w ustawie o VAT zostały wprowadzone by zapobiegać wystawianiu faktur w dwóch krajach, a następnie występowaniu o zwrot nadwyżki podatku naliczonego. Procedura ta ma charakter uproszczony w stosunku do zasad ogólnych rozliczania ciągu transakcji wewnątrzwspólnotowych i ma zastosowanie do przypadku, w którym trzy podmioty będące podatnikami VAT w różnych krajach członkowskim dokonują ze sobą formalnych transakcji, natomiast transport dokonywany jest bezpośrednio pomiędzy pierwszym i trzecim podmiotem, z pominięciem podmiotu środkowego.