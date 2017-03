Rozszerzony katalog odwrotnego obciążenia w VAT

Odwrotne obciążenie - podstawa prawna

1 grudnia 2016 roku przyjęto ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024). Zmiany wprowadzone zostały do załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i obowiązują od 01.01.2017 roku.

Mechanizm odwróconego obciążenia

Zasada odwróconego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na kupującego, będącego czynnym podatnikiem VAT. Nabywający towar w takiej transakcji musi pamiętać, że to na nim ciąży obowiązek podatkowy. Takie rozwiązanie jest jednak sytuacją wyjątkową i lista towarów dla transakcji krajowych, co do których stosuje się mechanizm odwróconego obciążenia, znajduje się, co do zasady, w Załączniku nr 11ustawy o VAT.

Zakup w ramach odwrotnego obciążenia

Przedsiębiorca dokonujący nabycia w ramach procedury odwrotnego obciążenia VAT, samodzielnie rozlicza podatek. Wartość wskazaną na fakturze traktuje jako kwotę netto, do której następnie dolicza podatek VAT. Jednak w związku z tym, że podatek wykazywany jest w tej samej kwocie zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu, sama transakcja jest dla nabywcy neutralna. Kupujący musi jednak pamiętać, że pomimo tego, to na nim ciąży obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27 i w zależności od tego, czy rozlicza się z podatku od towarów i usług miesięcznie, czy kwartalnie, składa ten dokument z tą samą częstotliwością. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowania tylko przy sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT. W pozostałych przypadkach stosuje się zasady ogólne, czyli sprzedawca samodzielnie rozlicza 23% podatek od towarów i usług.

Rozszerzony katalog

Załącznik nr 11 ustawy o VAT od 2017 roku został rozszerzony o następujące kategorie towarów:

srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b,

metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,

metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,

pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,

elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (limit kwotowy powyżej 20.000 zł).

Dominika Róg Górecka, Młodszy Konsultant Podatkowy

ECDDP Sp. z o.o.