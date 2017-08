Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych a VAT

Czym jest sprzęt komputerowy?

Ustawa o podatku od towarów i usług określa w załączniku numer 8, jakie towary uznawane są za sprzęt komputerowy. Dostawa tych towarów, o ile wykonywana jest dla placówek oświatowych, objęta jest preferencyjną stawką podatkową VAT (0%).

Do zamkniętego katalogu przedmiotów definiowanych jako sprzęt komputerowy należą:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

- drukarki,

- skanery,

- urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Natomiast poprzez placówki oświatowe rozumieć należy szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Kiedy ulga znajduje zastosowanie?

Podmiot, który dokonuje dostawy może skorzystać ze stawki preferencyjnej pod warunkiem, iż posiada stosowne zamówienie, które potwierdzone powinno zostać przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, który to organ określają odrębne przepisy. Ponadto dostawca obowiązany jest przekazać określone przepisami dokumenty potwierdzające zamówienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Po spełnieniu trzech warunków, to jest:

1) dostawy na zamówienie złożone przez placówkę oświatową;

2) dostawę towaru będącego sprzętem komputerowym w rozumieniu załącznika numer 8 o podatku dochodowym od towarów i usług;

3) przedstawienie urzędowi skarbowemu stosownych dokumentów

- dostawca będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania.

Potwierdza to m.in. stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przedstawione w interpretacji z dnia 22 października 2012 r., sygn. IPPP1/443-736/12-2/PR: „ (…) z analizy w/w uregulowań wynika, iż ustawodawca objął preferencyjną stawką podatku VAT – 0% dostawę sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze dostawa musi być realizowana bezpośrednio na rzecz określonych placówek. Ustawodawca na potrzeby tego przepisu, w art. 43 ust. 9 ustawy, wymienia zamknięty katalog takich ośrodków. Ponadto preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego. W tym celu art. 83 ust. 13 ustawy odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym wymienione są m.in. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, a także urządzenia do transmisji danych cyfrowych. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 pkt 1 oraz ust. 15 ustawy, wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów (zamówienia) odpowiednio potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego”.

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dostawa sprzętu byłaby odpłatna, jak i pod tytułem darmym za pośrednictwem organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, przy czym druga sytuacja budzi w doktrynie liczne kontrowersje, jako iż czynności nieodpłatne nie podlegają w ogóle opodatkowaniu. Jednakże dla końcowego rozliczenia zastosowanie stawki 0% jest korzystnym dla dostawcy rozwiązaniem, gdyż wiąże się z nim powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostarczanymi towarami.

Stawka opodatkowania

Dostawę sprzętu komputerowego bezpośrednio do placówek oświatowych objęto preferencyjną stawką 0%. Dotyczy to także sytuacji, gdy dostawa odbywa się przez organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne, które dokonają dalszego przekazania tego sprzętu placówkom oświatowym.