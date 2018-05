Opodatkowanie VAT imprez okolicznościowych

Powyższe zagadnienie warto rozważyć w oparciu o konkretny przykład.

Załóżmy zatem, że Przedsiębiorca XYZ sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Podatnik”), czynny podatnik VAT prowadzący w całości działalność opodatkowaną, jest organizatorem imprez skierowanych do dzieci, takich jak urodziny, mikołajki, andrzejki, bale karnawałowe. Przyjęcia przewidują specjalny program artystyczny i atrakcje, a oprócz tego możliwość wykorzystania infrastruktury udostępnionej w prowadzonej na co dzień sali zabaw, takiej jak zjeżdżalnie, labirynty, baseny z piłeczkami, gry edukacyjne. Spółka pobiera opłatę za udział w imprezach w wysokości 30 zł.

W przedmiotowej sytuacji, tj. w przypadku pobrania ww. opłat od uczestników wydarzenia (ich opiekunów), które posłużą na sfinansowanie imprezy, dojdzie do odpłatnego świadczenia usług przez Podatnika na rzecz tych osób. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Usługi podlegają opodatkowaniu na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Co do zasady, opłaty uiszczane za udział w przyjęciach powinny zostać opodatkowane stawką podstawową 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Ustawodawca przewidział jednak w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT możliwość obniżenia stawki podatku do 8% dla niektórych towarów i usług, wskazanych w załączniku nr 3 ustawy o VAT. I tak w pozycji 183 ww. załącznika wskazane są usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, a w pozycji 186 załącznika pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu.

Dla prawidłowej interpretacji ww. przepisów kluczowe jest pojęcie „wyłącznie w zakresie wstępu”. Ustawodawca nie określił definicji legalnej pojęcia wstępu, dlatego warto odnieść się do Słownika Języka Polskiego (www. sjp.pwn.pl), według którego przez pojęcie wstępu rozumie się „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś”. W odniesieniu do przedstawionej sytuacji, jako wstęp należy rozumieć nie tylko wejście do obiektu, ale również korzystanie z udostępnionej infrastruktury (sprzętów bawialni).

Powyższe zagadnienie było również przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 16.12.2015 r., sygn.. I FSK 1401/14 sąd stwierdził, że „usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załącznika numer 3 do ustawy o VAT ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. parku rozrywki – sali zabaw. Trudno byłoby zaaprobować pogląd, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłącznie na możliwości wejścia do nich, bez możliwości korzystania ze znajdujących się tam atrakcji.”

Zaś w wyroku NSA z 16.12.2015 r., sygn.. I FSK 1402/14 czytamy, że „w odniesieniu do rozpatrywanej sprawy podkreślenia wymaga, że świadczenie usługi "w zakresie wstępu" obejmuje nie tylko bierne korzystanie z usługi artystycznej, ale również aktywne korzystanie z urządzeń znajdujących się na sali zabaw, na której ta impreza się odbywa, ale również udział w grach, zabawach i konkursach dla uczestników imprezy.”

W świetle przytoczonych przepisów oraz orzecznictwa sądowego można uznać, że świadczone przez podatnika usługi mieszczą się w zakresie usług wskazanych w pozycji 183 oraz 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, tj. usług wstępu w zakresie świadczeń związanych z rozrywką i rekreacją. Tym samym przedmiotowa usługa organizacji przyjęć dla dzieci w sali zabaw ta będzie podlegać 8% stawce podatku VAT.