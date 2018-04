Księgowość > Podatki > VAT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Zwolnienia > Podatnik ma prawo wybrać opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podatnik ma prawo wybrać opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości używanej do działalności gospodarczej. Sąd podkreślił, że organ podatkowy niewłaściwie zastosował wobec niektórych nieruchomości przepisy ustawy o VAT, co uniemożliwiło rezygnację ze zwolnienia i opodatkowania transakcji, otwierające prawo do odliczenia VAT.