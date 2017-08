Rozdzielenie źródeł przychodów u podatników CIT od 2018 r.

Takie rozwiązanie zakłada projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który ma wejść w życie na początku 2018 r.

Cel nowelizacji

Celem nowych przepisów jest ograniczenie fiskalnych skutków związanych ze sztucznym kreowaniem straty w operacjach gospodarczych dokonywanych z użyciem posiadanego majątku i obniżaniem o wysokość takiej straty dochodów wygenerowanych w następstwie prowadzenia podstawowej działalności. Jednocześnie poziom obciążeń podatkowych w podatku dochodowym ma zostać utrzymany na niezmienionym poziomie. W projekcie przyjmuje się rozwiązanie polegające na rozgraniczeniu tych źródeł przychodów i odrębnym określaniu przez podatnika uzyskanego z tych źródeł wyniku podatkowego (dochodu bądź straty).

Z powyższych względów wprowadza się jako odrębne źródło przychodów (dochodów) przychody (dochody) uzyskiwane z zysków kapitałowych.

Funkcjonowanie przepisów

Podatnik, który osiągnie w roku podatkowym zarówno dochody z „zysków kapitałowych”, jak i dochody z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (19% stawką podatku) będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł. Jeżeli w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podlegać będzie uzyskany dochód z jednego źródła, ale bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Analogiczne odliczenie straty tylko w danym źródle dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych 5-ciu latach podatkowych, będzie dotyczyć także sytuacji, w której podatnik poniesie stratę w obu źródłach przychodów, tj. stratę w źródle przychodów (dochodów) zdefiniowanym jako „zyski kapitałowe” i stratę „w źródle” jakim będą przychody uzyskiwane z pozostałych źródeł przychodów.

Za zyski kapitałowe uznaje się np. dywidendy, oraz nadwyżki bilansowe w spółdzielniach, przychody ze zbycia wierzytelności.

Część regulacji bez zmian

Przy ustalaniu wysokości dochodu lub straty nie będą uwzględniane dochody (przychody) uzyskiwane przez podatnika z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP (podatek od tych dochodów pobiera bowiem płatnik), zakwalifikowane treścią projektu do zysków kapitałowych oraz przychody ze źródeł przychodów z których dochody są wolne od podatku albo nie podlegają opodatkowaniem tym podatkiem oraz koszty uzyskania tych przychodów. Również do tej grupy zalicza się przychody uzyskiwane przez nierezydentów (chyba, że podlegają przypisaniu do polskiego zakładu) ze źródeł takich jak np. odsetki, prawa autorski, świadczenie usług prawnych.