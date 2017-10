Płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie z akcyzą od 1 stycznia 2018 r.

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 17 października przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Rezultatem tych działań będzie zapewnienie wyższych standardów ochrony zdrowia, zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz zapobieganie nielegalnemu przywozowi różnych substancji do Polski.

Używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Niezbędne jest zatem, jak uzasadnia projektodawca, analogiczne traktowanie pod względem podatkowym wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, tak jak tradycyjne wyroby tytoniowe, będą oznaczane znakami akcyzy, co potwierdzi ich legalność.

Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę).

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr (wyznaczając tę wielkość wzięto pod uwagę poziom opodatkowania stosowany przez kraje unijne). Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Wiele krajów europejskich opodatkowało płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Są to m.in. Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. Kolejne państwa rozważają wprowadzenie tego rozwiązania.

W stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. W przypadku obydwu produktów przewidziano także zwolnienia od podatku akcyzowego (np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego).

Z jednej strony objęcie akcyzą tych towarów powinno przynosić budżetowi państwa ok. 75 mln zł rocznie. Z drugiej strony wprowadzenie akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych może zmniejszyć dochody ich użytkowników miesięcznie o ok. 40 zł (rocznie o ok. 480 zł), przy średnim zużyciu płynu do papierosa elektronicznego na poziomie 20 mililitrów tygodniowo.

Ze względu na to, że dostosowanie linii produkcyjnej do oznaczania tych towarów znakami akcyzy jest procesem długotrwałym, zaproponowano czasowe zwolnienie ich producentów z tego obowiązku. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r. Rozwiązanie to zapewni producentom płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich niezbędny czas na przygotowanie się do obowiązkowego oznaczania ich znakami akcyzy. (PAP)

