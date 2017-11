Stawki opłat za usługi wodne w 2018 roku

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, którego celem jest pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Zgodnie z projektem podmioty korzystające z usług wodnych, w szczególności pobierające wody podziemne lub powierzchniowe, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, powinny ponosić opłaty za usługi wodne. Jak tłumaczy resort środowiska, był to jeden z warunków uruchomienia przez Unię Europejską płatności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej.

Zgodnie z projektem koszty usług wodnych będą składały się z opłaty stałej i opłaty zmiennej. W rozporządzeniu określono jednostkowe stawki kilkudziesięciu rodzajów opłat.

reklama reklama

Przykładowo, jednostkowa stawka opłaty zmiennej do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ma wynieść 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych. W przypadku pobranych wód powierzchniowych stawka ma wynosić 0,040 zł za 1 m3.

Projekt precyzuje też, że opłata stała będzie naliczana za maksymalną ilość m3/s (metrów sześciennych na sekundę) pobranej wody powierzchniowej lub podziemnej, jaka została ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym. Opłata stała będzie naliczana również za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także za odprowadzanie wód opadowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Z kolei opłata za odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast będzie ponoszona wyłącznie w formie opłaty stałej.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Autorzy projektu wskazali, że celem wprowadzenia opłaty stałej jest określenie rzeczywistych potrzeb podmiotów korzystających z wód w ramach usług wodnych. Będzie to miało wpływ na racjonalizację zarządzania zasobami wodnymi przez „uwolnienie" zasobów, które zostały rozdysponowane przez obowiązujące pozwolenia wodnoprawne lub pozwolenia zintegrowane i nie są wykorzystane w celu określonym w tych pozwoleniach.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów, wysokości jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w latach 2018 - 2019 nie ulegają podwyższeniu. (PAP)

autor: Marcin Przybylski

mp/ woj/ son/