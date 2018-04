Wyniki I etapu konkursu Księgowi Przyszłości

95% drużyn spotka się w kolejny etapie

Najwięcej drużyn startowało w kategorii zawodowej, w której test kwalifikacyjny wypełniło aż 151 drużyn. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 139 zespołów, a najlepszy wynik uzyskały drużyny Brygada RR oraz Przebiegli Biegli, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania w teście. W kolejnym etapie najwięcej drużyn rywalizować będzie jednak w kategorii uczniowskiej. Co prawda do konkursu zapisało się mniej drużyn z tej kategorii (144), ale niemal wszystkie z nich przeszły do kolejnego etapu. Świetnie z konkursem poradziły sobie również drużyny studenckie z których do kolejnego etapu zakwalifikowało się ponad 90% startujących zespołów.

W tym roku w konkursie po raz pierwszy startują również zespoły złożone ze specjalistów płacowo – kadrowych, które odpowiadają na dedykowany dla nich zestaw pytań. Zainteresowanie tą kategorią okazało się bardzo duże. Do udziału w konkursie zapisało się 120 zespołów, wśród których wszystkie pomyślnie przeszły pierwszy etap konkursu.

W kolejnym etapie drużyny, odpowiadać będę na pytania o wyższym poziomie trudności. Co więcej do kolejnego etapu przejdą już zespoły, które najlepiej poradzą sobie z testem i uzyskają najlepsze wyniki w swoim okręgu. II etap konkursu potrwa do 25 kwietnia.

Finał i konferencja w Warszawie

Zwieńczeniem konkursu będzie konferencja, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. W czasie konferencji odbędzie się debata ekspertów „Biznes w erze zmian” poświęcona zmianom w przepisach, cyfryzacji oraz wpływowi tych zmian na zawód księgowego, kadrowego oraz szerzej na funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce.

Organizatorami konkursu oraz konferencji są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta, producent oprogramowania enova365.

Szczegóły konkursu oraz rejestracja dostępne są na stronie www.ksiegowiprzyszlosci.pl.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl lub pod numerem telefonu 12 349 28 80.