Składki ZUS a strata z działalności gospodarczej

Składki ZUS społeczne a strata

Przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym mogą rozważyć rozliczanie opłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne w kosztach uzyskania przychodów.

Zaliczenie opłaconych składek do kosztów generalnie zmniejsza podstawę opodatkowania PIT, a co za tym idzie – zakłada zmniejszenie kwoty podatku do zapłacenia. W przypadku poniesienia straty nie wypracowaliśmy dochodu, czyli podstawa do opodatkowania także nie wystąpi – co oznacza, że zasadniczo nie jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku.

Dlaczego zatem składka w kosztach to dobry pomysł? Strata z działalności może wpłynąć korzystnie na przyszłe zobowiązania podatkowe. W ciągu 5 lat można rozliczyć stratę z działalności, pomniejszając uzyskany w przyszłych latach dochód. Tym samym – jeśli składki ZUS na ubezpieczenie społeczne zaliczone zostały do kosztów, także one będą pomniejszały przyszłą podstawę opodatkowania.

Składki ZUS społeczne – odliczenie od dochodu

Alternatywną metodą rozliczania składek ZUS jest ich odliczenie od dochodu. Dopóki nasz dochód jest na wysokim poziomie, pozwala na odliczanie składek, a tym samym – zmniejszenie zaliczek PIT. Sposób ujęcia składek będzie istotny w momencie, kiedy dochodu nie wypracujemy lub będzie on zbyt mały, aby rozliczyć składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości. Wtedy wartość opłaconych składek ZUS „przepada” – nie mają one korzystnego wpływu na podatek dochodowy.

Wybór rozliczenia składek ZUS

Wybór sposobu rozliczenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne nie jest sztywno obwarowany. W przeciwieństwie do rozliczeń podatkowych, rozliczanie składek ZUS można zmienić także w trakcie roku podatkowego. Tym samym, nawet jeśli dotychczas pomniejszałeś swój dochód, nie ma przeszkód, aby od kolejnego miesiąca rozpocząć zaliczanie społecznego ZUS do kosztów.

Bez względu na wybór sposobu rozliczenia należy jednak pamiętać, że odliczać możemy jedynie opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Anna Kubalka – ifirma.pl