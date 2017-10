Składki ZUS 2018 – jedna E-składka na jeden NRS

Wszystkie składki ZUS jednym przelewem - E-składka ZUS i NRS od 1 stycznia 2018 roku

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacasz składki teraz

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Musisz podać ZUS wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),

Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),

okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),

numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.

Każda Twoja wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku składkowego (NRS)

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. Wysyłka rozpoczęła się od 1 października 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).

Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

e-Składka – pytania ubezpieczonych i odpowiedzi ZUS

Skąd mam się dowiedzieć, na jaki numer rachunku przelać składki?

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. Otrzymasz go do końca 2017 roku. Listy do przedsiębiorców ZUS zaczyna wysyłać 1 października. W tym też terminie będziesz mógł ustalić swój numer w każdej placówce ZUS. Będziesz mógł także skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 022 560 16 00.

Co zrobić, jeśli nie otrzymam listu z numerem mojego rachunku składkowego?

Jeśli do końca 2017 r. nie dostaniesz z ZUS tej informacji lub jeśli ją zgubisz, skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Sprawdź, czy masz swój numer najpóźniej przed terminem płatności składki za grudzień 2017 r. Dotychczasowe numery zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 r. i bez nowego numer nie opłacisz składek.

Jak mogę sprawdzić, czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny?

Możesz sprawdzić swój numer w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

Twój rachunek powinien zawierać numer identyfikacyjny ZUS 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to Twój numer NIP.

W liście z ZUS jest numer rachunku, który nie zawiera mojego NIP albo NIP jest nieprawidłowy. Co mam zrobić?

W Twoim numerze rachunku składkowego ZUS umieści numer NIP, z którym zgłosiłeś się jako płatnik składek. Jeśli stwierdzisz, że NIP jest błędny, skontaktuj się z ZUS, który sprawdzi Twoje dane identyfikacyjne.

Co trzeba wpisać w tytule przelewu?

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Twój numer rachunku składkowego.

Do tej pory w bankowości internetowej były specjalne formatki przelewu do ZUS. Czy teraz mam robić zwykły przelew krajowy?

Tak. Od 1 stycznia do opłacenia składek będziesz korzystać ze zwykłego przelewu, takiego, jakim płacisz np. za gaz czy telefon.

Jeśli mam pracowników lub zleceniobiorców, to czy składki za nich mam wpłacać na ten sam numer rachunku jednym przelewem razem ze składkami za siebie?

Tak. Od 1 stycznia będziesz robić tylko jeden przelew. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz pracowników, czy samodzielnie prowadzisz firmę. Nie jest też istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacasz składki – to będzie wciąż jeden przelew.

W liście z ZUS są dwa numery, a miał być jeden. Dlaczego?

Są wyjątki, tj. płatnicy którzy rozliczają składki nie tylko z tytułu prowadzonej działalności ale np. dodatkowo za nianie będą mieli nadane dwa rachunki. Jest to niewielka grupa płatników składek. Zatem jeśli rozliczasz składki nie tylko za swoich pracowników, np. prowadzisz firmę i zatrudniasz nianię, to składki będziesz opłacać na dwa rachunki.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o nowych zasadach opłacania składek?

ZUS organizuje bezpłatne seminaria na temat „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”, na których omówione będą m.in. zmiany w zasadach opłacania i rozliczania składek od 1 stycznia 2018 roku.

ZUS przygotował też broszurę i ulotkę, które udostępnił na swojej stronie internetowej. ZUS przygotuje jeszcze szkolenie elektroniczne, które udostępni w internecie.

Mam zaległości w opłacaniu składek. Czy po tym, jak zapłacę składkę za bieżący miesiąc, będę ubezpieczony?

Od 1 stycznia 2018 r. nie będziesz wpisywać na przelewie, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego Twoją wpłatę ZUS rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będziesz ubezpieczony, ale na Twoim koncie powstanie zaległość.