Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych – bezpieczniej dla pracowników i przedsiębiorców

Firmy coraz częściej korzystają z zatrudniania pracowników za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji pracy tymczasowej. Przyśpiesza to znalezienie i zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika oraz zdejmuje z pracodawcy część obowiązków. Celem zmiany przepisów jest poprawa warunków zatrudnienia, zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa prawnego pracodawców korzystających z usług agencji. Jednak wspomniane rozwiązanie ma również wady.

Pracodawca nie zatrudni po raz kolejny pracownika po 18 miesiącach pracy

Najistotniejszą zmianą dla pracodawców korzystających z usług agencji jest ograniczenie czasu zatrudnienia na umowie tymczasowej do nie więcej niż 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Pracodawca nie będzie miał możliwości zatrudnić tego samego pracownika po upływie limitu czasu również wtedy, gdy wskaże go jako kandydata do pracy inna agencja. Zmienione przepisy uszczelnią lukę prawną. Dotąd sposobem na obejście limitu czasu zatrudnienia było zawarcie kolejnej umowy za pośrednictwem innej agencji, bywało że powiązanej kapitałowo z agencją pierwotną. Po wprowadzeniu nowelizacji przepisów takie rozwiązania nie będą już możliwe.

„Nowe przepisy w dłuższym okresie ograniczą atrakcyjność zatrudniania pracowników tymczasowych jako alternatywy do zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Gdy dobrze oceniany pracownik tymczasowy przepracuje 18 miesięcy, firma stanie wobec konieczności podpisania z nim umowy o pracę lub szukania kolejnego kandydata. Każdorazowo oznacza to wzrost kosztów przedsiębiorcy. Firmy, które są nieprzygotowane do zarządzania podobną zmianą w obszarze kadr i płac, stracą na elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi” – ocenia Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

Nie każdą pracę będzie można powierzyć pracownikom tymczasowym

W zmienionej ustawie wprowadzono również zabezpieczenie przed celowym zastępowaniem pracowników etatowych osobami zatrudnionymi za pośrednictwem agencji. Pracodawca nie będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego do pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez okres ostatnich trzech miesięcy, a który został zwolniony z pracy przez pracodawcę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Trzeba pamiętać, że Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy będą analizować rodzaj powierzonej pracy, a nie stanowisko zajmowane przez zwolnionego pracownika.

Obowiązek przedstawienia zasad wynagradzania

Kolejną nowością jest wprowadzenie obowiązku przedstawiania na wniosek agencji pracy zasad wynagradzania pracowników w firmie. Ma to na celu zapewnienie podobnych warunków pracy i płacy dla osób zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę i tych, którzy są zatrudniani za pośrednictwem agencji. Agencja pracy tymczasowej będzie zobowiązana do przedstawienia na piśmie pracownikowi informacji otrzymanych od pracodawcy.

Ciąża przedłuży umowę pracy tymczasowej do dnia porodu

Nowelizacja zrównuje prawa kobiet w ciąży zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy i zatrudnionych na umowach tymczasowych. Jeśli umowa kobiety zatrudnionej za pośrednictwem agencji wygasa po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa podlega przedłużeniu do dnia porodu. Wprowadzenie tego przepisu umożliwi pracownicy otrzymanie zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

