Faktury dla konsumentów w obowiązkowym KSeF - czy i jak trzeba będzie wystawiać

Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego (w kontekście opodatkowania dochodów z najmu), to czy najem jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy jest tzw. najmem prywatnym zależy od zamiaru podatnika (wynajmującego). Zatem to wynajmujący decyduje, czy przychody z najmu zaliczy do przychodów z działalności gospodarczej, czy nie. Wpływa to w oczywisty sposób na formę opodatkowania przychodów z najmu.