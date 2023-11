Jak wystawiać faktury w KSeF od 1 lipca 2024 roku dla firm zagranicznych? Sprzedaż towarów i usług za granicę

Jak będziemy wystawiać faktury sprzedaży poza Polskę? Mamy WDT oraz usługi. Czy w związku z tym od 1 lipca 2024 r. faktury będą musiały być wystawiane w KSeF?

Faktury dla firm zagranicznych w KSeF

Faktury na rzecz zagranicznych podmiotów również będą musiały być wystawiane w KSeF. Taka faktura ustrukturyzowana będzie jednak udostępniana nabywcy poza KSeF, w sposób z nim uzgodniony.



Dotyczy to przypadków, gdy:



1) miejscem świadczenia będzie terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego albo



2) nabywcą będzie podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub



3) nabywcą będzie podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie będzie uczestniczyło w nabyciu towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.



W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem QR umożliwiającym dostęp do niej w KSeF oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze. Takie oznaczenie będzie umieszczane na wizualizacji faktury ustrukturyzowanej przesyłanej do odbiorcy. Szczegóły umieszczania tych kodów mają zostać uregulowane w odrębnym rozporządzeniu.

