Do wystawiania e-faktur w KSeF wystarczą bezpłatne aplikacje [Komunikat MF]

Ministerstwo Finansów informuje, że już teraz (póki co dobrowolnie) mogą z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i duże firmy. Resort wskazuje, że dostęp do KSEF i wystawianie faktur w tym systemie nie wymaga specjalnego oprogramowania. Można stosować bezpłatne narzędzia (aplikacje) przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Dają one możliwość przetestowania e-fakturowania zarówno samodzielnie, jak i z partnerem biznesowym.

