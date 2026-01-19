Jak zalogować się do KSeF od A do Z. Uwierzytelnianie i jego kontekst, certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna

Od 1 lutego 2026 r. rusza obowiązkowy KSeF. Od tej daty najwięksi podatnicy muszą wystawiać faktury VAT za pomocą tego systemu ale odbiorcy tych faktur również od tej daty powinni mieć dostęp do KSeF. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w Podręczniku KSeF 2.0 (Cz. I) na czym polega uwierzytelnienie się w KSeF i jak to zrobić.

Obowiązkowy KSeF 2026 - harmonogram

Od 1 lutego 2026 r. zasadą stanie się wystawianie faktur wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Jednak - jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, obowiązek wystawiania faktur w KSeF wchodzi stopniowo:

- od 1 lutego 2026 r. dla firm, które w 2024 r. miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT),

- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych.



Ale do 31 grudnia 2026 r. można jeszcze wystawiać faktury poza KSeF (papierowe lub elektroniczne), jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 000 zł. Jeśli natomiast nastąpiłoby przekroczenie limitu 10 000 zł – wówczas obowiązek wystawiania faktur w KSeF wystąpi począwszy od faktury którą przekroczono limit 10 000 zł.



Natomiast od 1 lutego 2026 r. co do zasady wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF, także jeśli nie wystawiają faktur przez ten system, lecz otrzymują je od kontrahentów.

Na konferencji prasowej w dniu 16 stycznia 2026 r. przedstawiciele Ministerstwa Finansów (Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef KAS oraz Zbigniew Stawicki - wiceminister finansów i wiceszef KAS) podkreślili, że KSeF dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, a faktury konsumenckie – np. za telefon, prąd czy gaz – będą otrzymywane przed podatników tak jak dotychczas (czyli w formie papierowej, czy mailowej).



Ministerstwo Finansów w „Podręczniku KSeF 2.0” wskazuje, że od 1 lutego 2026 roku:

- nastąpi wdrożenie wersji obligatoryjnej systemu (KSeF 2.0),

- obowiązkowe będzie otrzymywanie faktur w KSeF dla wszystkich podatników (z wyjątkiem podmiotów, którzy otrzymują faktury w sposób uzgodniony),

- obowiązywać zacznie struktura logiczna FA(3),

- pojawi się możliwość wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem (po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru w eUrzędzie Skarbowym),

- pojawi się możliwość wykorzystywania certyfikatów KSeF do uwierzytelniania w systemie (certyfikat typu 1) oraz do wystawiania faktur w trybie OFFLINE (certyfikat typu 2).

Uwierzytelnienie (logowanie) w KSeF

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że aby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur użytkownik nie musi zakładać konta w tym systemie. Korzystanie z KSeF wymaga jednak:

- weryfikacji posiadanych uprawnień oraz

- uwierzytelnienia się w systemie.



Uwierzytelnienie to potwierdzenie tożsamości danej osoby fizycznej lub podmiotu próbującego uzyskać dostęp do systemu. Dzięki wymogowi uwierzytelnienia wykonywane w KSeF działania nie są anonimowe, a sprzedawca i nabywca mają pewność, że faktury są wystawiane wyłącznie przez osoby lub podmioty do tego uprawnione.



Uwierzytelnienie podmiotów korzystających z KSeF wymaga użycia jednej z poniższych metod, określonych w rozporządzeniu w sprawie korzystania z KSeF:



1) Podpisu Zaufanego, a od 1 kwietnia 2026 r. środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej20 (tzw. Węzeł krajowy – SSO), albo

2) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo

4) certyfikatu KSeF wytworzonego po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa wyżej,

– oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.



Ministerstwo Finansów informuje, że do końca 2026 r. do uwierzytelniania się KSeF będzie można wykorzystać tzw. token tj. wygenerowany w systemie ciąg znaków alfanumerycznych (z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych), przypisany do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień.

Ważne Co bardzo ważne – konkretna metoda uwierzytelnienia w KSeF zależy od formy prawnej podmiotu korzystającego z KSeF.

Osoby fizyczne mogą uwierzytelnić się w KSeF za pomocą:

1) Podpisu Zaufanego, a od 1 kwietnia 2026 r. przy użyciu Węzła krajowego (SSO),

2) kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

3) tokena (metoda dostępna do końca 2026 r.),

4) certyfikatu KSeF.



Natomiast podmioty niebędące osobą fizyczną (np. spółki z o.o.) mogą uwierzytelnić się w KSeF za pomocą:

1) kwalifikowanej pieczęci elektronicznej,

2) tokena (metoda dostępna do końca 2026 r.),

3) certyfikatu KSeF.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, szczególnym przypadkiem jest uwierzytelnienie się w KSeF osoby fizycznej w kontekście podmiotu niebędącego osobą fizyczną (np. osoba fizyczna uprawniona przez spółkę z.o.o. uwierzytelnia się w kontekście tej spółki). Taka osoba fizyczna wykorzystuje metody uwierzytelnienia dedykowane osobom fizycznym (tj. Podpis Zaufany/Węzeł krajowy, kwalifikowany podpis elektroniczny, token, certyfikat KSeF).

Kontekst uwierzytelnienia (logowania)

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że każde nawiązanie sesji w KSeF odbywa się w określonym kontekście logowania. Chodzi o to, że podczas uwierzytelnienia w KSeF należy zadeklarować identyfikator w imieniu, którego uwierzytelniony użytkownik będzie wykonywał działania w KSeF. A więc kontekst uwierzytelnienia to identyfikator podmiotu, wskazywany na etapie uwierzytelnienia w KSeF. W imieniu tego podmiotu wykonywane są określone działania w tym systemie.



Kontekstem uwierzytelnienia może być w szczególności:

- identyfikator podatkowy NIP podmiotu (np. NIP jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki, JST, GV),

- unikalny identyfikator zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika (tzw. identyfikator wewnętrzny/IDWew),

- identyfikator złożony NIP-VAT UE (w przypadku samofakturowania z podmiotem z UE),

- identyfikator brokera Peppol.



Po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się) w KSeF w kontekście danego podmiotu aktywne stają się uprawnienia właściwe dla danego kontekstu logowania. Uwierzytelniona osoba lub podmiot może posiadać różne uprawnienia w ramach różnych kontekstów. Jeżeli podczas logowania zostanie wskazany określony identyfikator podmiotu np. NIP (kontekst), w ramach którego użytkownik nie posiada żadnych uprawnień, wówczas nie będzie on mógł uwierzytelnić się w systemie w kontekście tego podmiotu.

Przykładowo, w sytuacji, gdy w KSeF uwierzytelnia się:



1) osoba fizyczna lub podmiot, którzy będą wykonywali działania w systemie w swoim imieniu – jako kontekst uwierzytelnienia podają swój identyfikator podatkowy NIP (np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka posługująca się pieczęcią kwalifikowana),

2) osoba fizyczna, która będzie wykonywała działania w systemie w imieniu innego podmiotu (jako np. pracownik, czy księgowa), jako kontekst uwierzytelnienia podaje identyfikator podatkowy NIP tego podmiotu (np. osoba fizyczna uwierzytelniająca się w systemie w imieniu spółki poda NIP spółki jako kontekst uwierzytelnienia),

3) nabywca (podatnik VAT czynny) wystawiający faktury w ramach samofakturowania - jako kontekst uwierzytelnienia podaje swój identyfikator podatkowy NIP (również, gdy fakturę wystawiać będzie osoba lub podmiot uprawniony przez tego nabywcę),

4) przedstawiciel podatkowy – jako kontekst uwierzytelnienia podaje swój identyfikator podatkowy NIP, również, gdy fakturę wystawiać będzie np. osoba uprawniona przez tego przedstawiciela podatkowego,

5) komornik sądowy lub organ egzekucyjny - jako kontekst uwierzytelnienia podaje swój identyfikator podatkowy NIP, również, gdy fakturę wystawiać będzie np. osoba uprawniona przez tego komornika lub przez ten organ egzekucyjny,

6) osoba fizyczna, która będzie wykonywała działania w systemie w imieniu członka Grupy Vat (GV) - jako kontekst uwierzytelnienia podaje identyfikator podatkowy NIP członka GV,

7) osoba fizyczna, która będzie wykonywała działania w systemie w imieniu jednostki podrzędnej jednostki samorządu terytorialnego (JST) - jako kontekst uwierzytelnienia podaje identyfikator podatkowy NIP jednostki podrzędnej JST,

8) osoba fizyczna, która będzie wykonywała działania w systemie w imieniu jednostki wewnętrznej podatnika - jako kontekst uwierzytelnienia podaje identyfikator wewnętrzny danej jednostki.

Ministerstwo Finansów dla zobrazowania kwestii kontekstu uwierzytelnienia przedstawia problem na kilku typowych przykładach:

Przykład 1. Metody oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej

Jan Kowalski (NIP 9999999999, PESEL 11111111116)) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Faktury w KSeF wystawia samodzielnie. Jan Kowalski posiada kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikatorem podatkowym NIP. Posiada także Podpis Zaufany. Chcąc uwierzytelnić się w KSeF w celu wystawienia faktury, w której jest sprzedawcą, Jan Kowalski powinien uwierzytelnić się w systemie w kontekście swojego NIP 9999999999. Podczas uwierzytelnienia w KSeF może użyć swojego podpisu kwalifikowanego z NIP lub Podpisu Zaufanego z PESEL.

Przykład 2. Metody uwierzytelnienia oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej

Jan Kowalski (NIP 9999999999) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Faktury w KSeF w jego imieniu wystawia pracownik Anna Nowak (PESEL 11111111116), która posiada kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikatorem podatkowym PESEL. Chcąc uwierzytelnić się w KSeF w celu wystawienia faktury w imieniu jednoosobowej działalności, Anna Nowak powinna uwierzytelnić się w systemie w kontekście NIP 9999999999. Podczas uwierzytelnienia w KSeF może użyć swojego podpisu kwalifikowanego z numerem PESEL 11111111116.

Przykład 3. Metody uwierzytelnienia oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Spółka jawna X (NIP 9999999999) posiada kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Pieczęcią kwalifikowaną w celu wystawiania faktur, dostępu do faktur, nadawania uprawnień i odbierania uprawnień w imieniu spółki posługują się wyłącznie wyznaczeni pracownicy spółki. Podczas uwierzytelnienia się w systemie pieczęcią kwalifikowaną spółki, pracownicy powinni podać jako kontekst uwierzytelnienia NIP spółki (9999999999).

Przykład 4. Metody uwierzytelnienia oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Księgowej Annie Nowak (NIP 1111111111), posiadającej podpis kwalifikowany z identyfikatorem podatkowym NIP, zostały nadane w KSeF przez:

1) spółkę jawną X (NIP 9999999999) - uprawnienia do wystawiania faktur i do dostępu do faktur,

2) spółkę z o.o. Y (NIP 8888888888) - uprawnienia do nadawania i odbierania uprawnień,

3) spółkę cywilną Z (NIP 7777777777) - uprawnienia do wystawiania faktur i do dostępu do faktur, uprawnienia do nadawania i odbierania uprawnień.



Księgowa Anna Nowak chcąc uwierzytelnić się w KSeF:

1) w celu wystawiania faktur i dostępu do faktur spółki jawnej X – powinna uwierzytelnić się w KSeF w kontekście NIP spółki jawnej X (NIP 9999999999),

2) w celu nadawania i odbierania uprawnień w imieniu spółki z o.o. Y – powinna uwierzytelnić się w KSeF w kontekście spółki z o.o. Y (NIP 8888888888),

3) w celu wystawiania faktur i dostępu do faktur spółki cywilnej Z oraz nadawania i odbierania uprawnień w jej imieniu – powinna uwierzytelnić się w KSeF w kontekście spółki cywilnej Z (NIP 7777777777).



Podczas uwierzytelnienia w KSeF w kontekście spółek X, Y, Z księgowa Anna Nowak może użyć swojego podpisu kwalifikowanego.

Przykład 5. Metody uwierzytelnienia oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku samofakturowania.

Spółka cywilna X (NIP 9999999999) dokonuje sprzedaży na rzecz osoby fizycznej Y prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (NIP 3333333333). Strony mają zawartą umowę o samofakturowaniu. Spółka X w związku z tym nadała podatnikowi Y uprawnienie w KSeF do samofakturowania. Podatnik Y uwierzytelniając się w KSeF np. własnym podpisem kwalifikowanym, w celu wystawiania faktur w ramach samofakturowania powinien podać jako kontekst uwierzytelnienia własny NIP (3333333333).

Przykład 6. Metody uwierzytelnienia oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku samofakturowania z podmiotem UE.

Podatnik podatku od wartości dodanej (spółka niemiecka – posiadająca numer VAT UE DE271569167) otrzymał od polskiego podatnika (NIP 9999999999) uprawnienie do samofakturowania jako podmiot unijny, na dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej wydanej na terytorium Niemiec, która nie zawiera identyfikatora podatkowego NIP. Spółka niemiecka uwierzytelniając się w KSeF celem wystawienia faktury w ramach samofakturowania wskaże kontekst uwierzytelnienia w postaci identyfikatora złożonego 9999999999-DE271569167 oraz użyje zagranicznej pieczęci kwalifikowanej.

Przykład 7. Metody uwierzytelnienia oraz kontekst uwierzytelnienia w przypadku jednostek wewnętrznych.

Spółka z o.o. (NIP 9999999999) po uwierzytelnieniu się w systemie wygenerowała identyfikator wewnętrzny tzw. IDWew (9999999999-11118) dla oddziału spółki. Wyznaczyła następnie osobę fizyczną (PESEL 11111111116), która będzie wykonywała działania w systemie w imieniu oddziału spółki (tj. administratora jednostki wewnętrznej). Administrator jednostki wewnętrznej chce nadać uprawnienia do wystawania faktur oraz do dostępu do faktur pracownikowi oddziału spółki (w ramach jednostki wewnętrznej). W związku z tym administrator uwierzytelnia się w KSeF swoim Podpisem Zaufanym w kontekście identyfikatora wewnętrznego 9999999999-11118.

Podpis Zaufany i Węzeł krajowy (login.gov)

Podpis Zaufany to środek identyfikacji elektronicznej. Jest to bezpłatne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznych administracji oraz podpisywania dokumentów. Wykorzystywany jest do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami).



Podpis Zaufany może założyć każdy, kto posiada numer PESEL oraz pełną bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Profil Zaufany jest ważny przez 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia jego ważności.

Ważne Nie wolno udostępniać nikomu swojego podpisu (analogicznie jak nie przekazuje się nikomu swojego dowodu osobistego ani danych do logowania w bankowości elektronicznej).

Kompendium wiedzy na temat Podpisu Zaufanego jest dostępne na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074.

Od 1 kwietnia 2026 r. w KSeF zapewniona zostanie możliwość uwierzytelnienia się za pomocą Węzła krajowego (login.gov). W ramach Węzła krajowego dostępne będą następujące metody uwierzytelnienia:

1) Podpis Zaufany,

2) Aplikacja mObywatel,

3) Logowanie za pomocą bankowości elektronicznej,

4) E-Dowód.

Rozwiązanie to będzie wykorzystywane w bezpłatnych narzędziach do e-fakturowania, udostępnianych przez MF.



Uwierzytelnienie Węzłem krajowym możliwe będzie między innymi w Aplikacji Podatnika KSeF.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jedną z metod uwierzytelnienia się w systemie dedykowaną dla osób fizycznych jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną jak własnoręczny podpis. Jest poświadczony certyfikatem kwalifikowanym, który pozwala na weryfikację tożsamości osoby posługującej się tym podpisem.

Ważne Podpisu kwalifikowanego może używać wyłącznie osoba fizyczna, do której certyfikat jest przyporządkowany. Nie wolno udostępniać narzędzia do składania podpisu (karty kryptograficznej) osobom trzecim.

Komplet informacji na temat funkcjonalności podpisu kwalifikowanego oraz zasad jego uzyskania można znaleźć pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075.

Co istotne, KSeF akceptuje uwierzytelnienie podpisem kwalifikowanym, który posiada identyfikator podatkowy NIP lub PESEL jak również podpisem kwalifikowanym, który nie posiada identyfikatora podatkowego NIP ani numeru PESEL.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w przypadku kwalifikowanych podpisów zawierających identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, którymi posługuje się podatnik (np. jednoosobowa działalność gospodarcza) lub osoba uprawniona przez podatnika (np. osoba fizyczna, której spółka nadała uprawnienia w KSeF) nie są wymagane żadne dodatkowe formalności, aby uwierzytelnienie w systemie takim podpisem było skuteczne.



Przy czym na rynku funkcjonują także certyfikaty kwalifikowane, które nie zawierają identyfikatora podatkowego NIP ani PESEL. Zdaniem MF, nie wyklucza to jednak uwierzytelnienia w KSeF i weryfikacji posiadanych uprawnień po użyciu podpisu weryfikowanego takim certyfikatem. W zależności jednak od przypadku należy wówczas:

1) zgłosić dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należącego do podatnika (osoby fizycznej) – w zawiadomieniu ZAW[1]FA,

2) zgłosić dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należącego do osoby fizycznej (wskazanej w cz. C zawiadomienia ZAW-FA) uprawnionej przez podatnika lub podmiotu niebędącego osobą fizyczną – w zawiadomieniu ZAW-FA,

3) zgłosić dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należącego do osoby fizycznej uprawnionej przez podatnika– w sposób elektroniczny, przy użyciu narzędzi komercyjnych zintegrowanych z API KSeF 2.0 lub przy użyciu Aplikacji Podatnika KSeF.

Ważne Dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zwane również „odciskiem palca podpisu”) to unikalny, cyfrowy identyfikator, wyznaczany z danego certyfikatu, po zastosowaniu funkcji skrótu kryptograficznego opartej na algorytmie SHA-256. Składa się z 64 znaków z przedziału od „0” do „9” oraz od „a” do „f”.

Po wprowadzeniu przez urzędnika danych z zawiadomienia ZAW-FA do systemu, a w przypadku zgłoszenia danych unikalnych podpisu elektronicznie (po przetworzeniu ich w systemie), możliwe będzie uwierzytelnienie się w KSeF przy użyciu podpisu niezawierającego identyfikatora podatkowego NIP ani numeru PESEL.

Przykład. Zgłoszenie danych unikalnych powiązanych z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Spółka z siedzibą we Francji jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny w związku z dokonywaną na terytorium Polski sprzedażą. Spółka nie posiada w Polsce siedziby, ale posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które uczestniczy w dostawach towarów i świadczeniu usług, dla których wystawiane są faktury. Tym samym podlega obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF i musi uwierzytelnić się w związku z tym w systemie. W imieniu spółki w KSeF działać będzie (tj. wystawiać faktury, mieć do nich dostęp, nadawać i odbierać uprawnienia) osoba fizyczna – księgowa (obywatelka Francji), która nie posiada identyfikatora podatkowego NIP ani PESEL. Posiada kwalifikowany podpis elektroniczny wydany na terytorium Francji, który także nie zawiera identyfikatora podatkowego NIP ani PESEL. Spółka nie posiada kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Spółka w celu umożliwienia księgowej uwierzytelnienia w KSeF oraz korzystania z KSeF w kontekście spółki, może złożyć zawiadomienie ZAW-FA, wskazując w szczególności w cz. C dane osoby fizycznej (księgowej) uprawnionej do korzystania z KSeF oraz dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanym jej podpisu elektronicznego w cz. D.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Jedną z metod uwierzytelnienia się w KSeF, przeznaczoną dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Pieczęć kwalifikowana to odpowiednik podpisu elektronicznego, ale reprezentujący organizację. Można go porównać do pieczątki firmowej, zawierającej dane przedsiębiorstwa, z tą różnicą jednak, że pieczęć elektroniczna ma postać cyfrową.



Kwalifikowana pieczęć elektroniczna używana w KSeF powinna zawierać identyfikator w postaci NIP podatnika. Ministerstwo wskazuje, że w momencie posługiwania się pieczęcią kwalifikowaną przez danego pracownika firmy np. w przypadku wystawienia faktury, w KSeF znajdą się dane właściciela pieczęci, czyli np. spółki, a nie konkretnej osoby, która tej pieczęci używa.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych bez atrybutu NIP i bez numeru PESEL, na rynku występują także kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej niezawierające numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zdaniem Ministerstwa Finansów nie wyklucza to jednak uwierzytelnienia w KSeF i weryfikacji posiadanych uprawnień w związku z użyciem takiej pieczęci.

W zależności jednak od przypadku należy wówczas:

- zgłosić dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, należącej do podatnika (niebędącego osobą fizyczną) – w zawiadomieniu ZAW-FA,

- zgłosić dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, należącej do podmiotu uprawnionego przez podatnika – w sposób elektroniczny, przy użyciu narzędzi komercyjnych zintegrowanych z API KSeF2.0 lub przy użyciu Aplikacji Podatnika KSeF.

Ważne Dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (zwane również „odciskiem palca pieczęci”) to unikalny, cyfrowy identyfikator, wyznaczany z danego certyfikatu, po zastosowaniu funkcji skrótu kryptograficznego opartej na algorytmie SHA-256. Składa się z 64 znaków z przedziału od „0” do „9” oraz od „a” do „f”.

Po wprowadzeniu przez urzędnika danych z zawiadomienia ZAW-FA do systemu, a w przypadku zgłoszenia danych unikalnych pieczęci elektronicznej w sposób elektroniczny, po przetworzeniu ich w systemie, możliwe będzie uwierzytelnienie się w KSeF przy użyciu pieczęci niezawierającej identyfikatora podatkowego NIP.

Przykład 9. Zgłoszenie danych unikalnych powiązanych z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej

Spółka niemiecka jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny w związku z dokonywaną na terytorium kraju sprzedażą. Spółka nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie jest zobowiązana do wystawiania faktur w KSeF. Spółka chce jednak wystawiać faktury w KSeF dobrowolnie, w związku z czym potrzebuje uwierzytelnić się w systemie. Posiada kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, wydaną na terytorium Niemiec, która nie zawiera polskiego identyfikatora podatkowego NIP spółki. Spółka w celu uwierzytelnienia się w KSeF kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną oraz korzystania z KSeF, może złożyć zawiadomienie ZAW-FA, wskazując w szczególności w cz. B swoje dane jako podatnika oraz dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w cz. D. Nie wypełnia w tym przypadku cz. B zawiadomienia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - Dziennik Ustaw z 18 grudnia 2025 r. - poz. 1815.

Źródło: Ministerstwo Finansów: Podręcznik KSeF 2.0 (Cz. I)