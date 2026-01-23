REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Czy wdrożenie KSeF będzie przesunięte do 2028 r. dla małych firm? Zapytał poseł KO, który twierdzi, że "program wymaga dopracowania". Jest odpowiedź MFiG

Czy wdrożenie KSeF będzie przesunięte do 2028 r. dla małych firm? Zapytał poseł KO, który twierdzi, że "program wymaga dopracowania". Jest odpowiedź MFiG

23 stycznia 2026, 16:13
Czy wdrożenie KSeF będzie przesunięte na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? Zapytał poseł KO. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów
Czy wdrożenie KSeF będzie przesunięte na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? Zapytał poseł KO. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów
Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej w drugiej połowie grudnia 2025 r. w interpelacji do ministra finansów i gospodarki zapytał m.in.: Czy Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? Zdaniem posła KSeF zapowiada się obiecująco, lecz "wymaga dopracowania, aby był bez skazy". W dniu 12 stycznia 2026 r. resort finansów udzielił odpowiedzi na tę interpelację.

Interpelacja poselska w sprawie przełożenia wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych

Poseł w tej interpelacji zwrócił uwagę, że wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, to jedno z najważniejszych przedsięwzięć podjętych do realizacji przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Finansów. Zdaniem posła KSeF zapowiada się obiecująco, lecz wymaga dopracowania, aby był bez skazy.

Robert Kropiwnicki zauważył, że wielu małych i średnich przedsiębiorców wskazuje na niedociągnięcia i ogromną nadgorliwość w wdrażaniu KSeF kosztem tej grupy. Również wielu księgowych czy urzędników przyznaje, że potrzebne są kolejne szkolenia i większe zaangażowanie administracji rządowej w proces wsparcia podczas implementacji nowego systemu do użytku.

Poseł stwierdził, że uruchomienie tak poważnego systemu wymaga większej ilości czasu, aby nie doprowadzić do sytuacji, że szczegóły programu będą znane w ostatecznych terminach i wiele osób będzie miało zbyt małą ilość czasu na zapoznanie się z nim.

Dlatego poseł zadał Ministrowi Finansów i Gospodarki następujące dwa pytania:
1) Czy Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych?
2) Jakie działania podjęło Ministerstwo Finansów w sprawie edukowania na temat rozwiązań jakie wdrożone są poprzez Krajowy System e-Faktur?

Zobacz również:

W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone żadne prace ani analizy mające na celu odroczenie obowiązkowego terminu wprowadzenia KSeF. Odpowiedź Ministra Finansów i Gospodarki

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił - z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki - Zbigniew Stawicki Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Odnośnie terminu wdrożenia KSeF wskazał, że na podstawie opublikowanej ustawy z 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 r. poz. 1203 – tzw. ustawa KSeF 2.0), wprowadzono etapowe wejście w życie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF:
- od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł,
- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców oraz podmiotów.

Zdaniem Ministra Finansów i Gospodarki:
- wprowadzenie etapowego stosowania obowiązkowego e-fakturowania stanowi optymalny kompromis między potrzebami administracji skarbowej, a czasem niezbędnym na adaptację przedsiębiorców do wymogów KSeF.
- dalsze oczekiwania dotyczące przesunięcia tego rozwiązania do 2028 roku nie znajdują uzasadnienia.

Ważne

Zastępca Szefa KAS poinformował, że obecnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone żadne prace i analizy mające na celu odroczenie obowiązkowego terminu wprowadzenia KSeF.

Resort finansów stoi na stanowisku, że ww. terminy są niezagrożone i będą obowiązywały zgodnie z ww. ustawą.

Co więcej, wszystkie akty prawne dotyczące obligatoryjnego KSeF zostały już opublikowane. Chodzi tu zarówno o ww. ustawę, jak i rozporządzenia wykonawcze:
- Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 7 grudnia 2025 r. w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1740),
- Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2025 r. poz. 1742),
- Rozporządzenie Ministra Finansów i - Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. z 2025 r. poz. 1815).

Działania edukacyjne Ministerstwa Finansów i KAS odnośnie KSeF

Zbigniew Stawicki poinformował – w odpowiedzi na drugie pytanie interpelacji – że w ramach przygotowania przedsiębiorców do wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa zorganizowały szeroki program szkoleniowy, obejmujący zarówno spotkania stacjonarne, jak i szkolenia online.

W wakacje 2025 r. prowadzono spotkania w urzędach skarbowych oraz izbach administracji skarbowej w ramach ogólnopolskiego cyklu: „Letnie spotkania informacyjne o KSeF. Bądź na bieżąco”. Eksperci Krajowej Administracji Skarbowej przedstawiali główne założenia i funkcjonalności systemu, zasady obowiązkowego e-fakturowania, sposoby uwierzytelniania oraz zarządzania uprawnieniami, a także odpowiadali na pytania uczestników i wskazywali, jak rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu w firmie.

We wrześniu 2025 r. rozpoczął się ogólnopolski cykl szkoleń „Środy z KSeF”. Obejmuje on bezpłatne szkolenia stacjonarne i webinary online. Szkolenia mają charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Podzielone są na bloki tematyczne, które obejmują zasady działania KSeF, proces uwierzytelniania i nadawania uprawnień, wystawianie i odbieranie faktur, obsługę modułu certyfikatów i uprawnień MCU, a także korzystanie z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów: Aplikacji Mobilnej KSeF, Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 oraz e-mikrofirmy. Program uwzględnia również zagadnienia skierowane do samorządu terytorialnego, grup VAT oraz rolników ryczałtowych. Od 24 września br. do połowy grudnia br. w „Środach z KSeF” wzięło udział ponad 420 tys. Przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką KSeF.

Kolejne działania w tym zakresie są zaplanowane także na 2026 rok. Podczas styczniowo-lutowych spotkań „Środy z KSeF – KSeF w pigułce” eksperci przekażą przedsiębiorcom najważniejsze i praktyczne informacje jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Treść szkolenia będzie zawierać podstawową i najważniejszą wiedzę taką jak: sposób logowania, wystawianie faktur, przeglądanie faktur czy nadawanie uprawnień. Szkolenia odbędą się w każdą środę począwszy od 7 stycznia 2026 r.: w izbach administracji skarbowej - szkolenia on-line w godzinach 10.00–12.00 oraz 14.00–16.00; w każdym urzędzie skarbowym w Polsce – szkolenia stacjonarne w godzinach 10.00–12.00.

W dniach: 24 stycznia 2026 r. (sobota), 25 stycznia 2026 r. (niedziela) i 31 stycznia 2026 r. (sobota) w godzinach 9.00–15.00 we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) odbędą się Dni otwarte w temacie Krajowego Systemu e-Faktur. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w dodatkowym szkoleniu, spotkać się z ekspertami KSeF i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz rozwiać wątpliwości dotyczące korzystania z systemu. Szczegółowe informacje nt. cyklów „Środy z KSeF” znajdują się na stronie https://ksef.podatki.gov.pl/srody-z-ksef.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem resortu finansów przedsiębiorcy mają zapewniony dostęp do szerokiego pakietu materiałów informacyjnych i instruktażowych dotyczących korzystania z KSeF. Znajdują się one na stronie internetowej https://ksef.podatki.gov.pl/.

Należą do nich:
- informacje ogólne na temat KSeF 2.0 (w tym m.in. dot. podstaw prawnych, kluczowych terminów, zakresu obowiązkowego KSeF, trybów wystawiania faktur online i offline, certyfikatów KSeF czy numeru KSeF),
- materiały przeznaczone dla Integratorów programów finansowo[1]księgowych (tj. dokumentacja techniczna API KSeF 2.0),
- informacje na temat struktury logicznej FA(3), czyli stosowanego od 1 lutego 2026 r. wzoru faktury ustrukturyzowanej,
- pliki do pobrania (w tym m.in. przydatne grafiki, broszury informacyjne oraz podręczniki KSeF 2.0).

Zdaniem MFiG, serwis ksef.podatki.gov.pl jest stale aktualizowany i stanowi centralne miejsce dla wszystkich użytkowników poszukujących rzetelnych danych. Istotnym elementem wsparcia są również materiały edukacyjne w formie wideo i instruktaż.

W ramach cyklu „Środy z KSeF” resort publikuje również webinary. Publikowane materiały odpowiadają na najczęstsze pytania przedsiębiorców i koncentrują się na zagadnieniach takich jak nadawanie uprawnień, wystawianie faktur czy funkcjonalności bezpłatnych narzędzi KSeF. Uzupełnieniem działań online są materiały drukowane, które pozostają skutecznym kanałem dotarcia do przedsiębiorców, zwłaszcza tych sporadycznie korzystających z internetu.

W urzędach skarbowych oraz podczas szkoleń dystrybuowane są m.in. ulotki informacyjne. Pracownicy resortu finansów docierają do podatników prowadząc konsultacje także poza urzędami. Ich obecność w miejscach, które przedsiębiorcy regularnie odwiedzają, zapewnia szeroki zasięg materiałów informacyjnych.

Na początku 2025 r. została uruchomiona telefoniczna infolinia KAS do spraw KSeF. Konsultanci infolinii oferują wsparcie telefoniczne w tematach merytorycznych oraz technicznych związanych z KSeF.

Ważne

Możliwe jest również zadanie pytania poprzez formularz kontaktowy (https://ksef.podatki.gov.pl/formularz/).

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z usług infolinii, w szczególności w przypadku wątpliwości związanych z korzystaniem z bezpłatnych narzędzi KSeF czy kwestiami dotyczącymi integracji z API KSeF 2.0.

Możliwe jest również umówienie wizyty w urzędzie skarbowym przez zainteresowanych podatników, w celu uzyskania informacji na temat KSeF. Pracownicy urzędów skarbowych udzielą podatnikom niezbędnych informacji w tym obszarze oraz pomogą w nauce obsługi systemu.

Źródło: Interpelacja poselska nr 14311

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
