Jakie obowiązki ma pracodawca na przełomie roku

reklama reklama

Rozliczenia podatkowe

Do 31 stycznia każdy pracodawca musi przekazać do US, właściwego ze względu na siedzibę, deklaracje roczne PIT-4R lub PIT-8AR (PIT-8AR dotyczy zryczałtowanego podatku) oraz także do końca stycznia musi przekazać do urzędu skarbowego:

● PIT-11 – informację o dochodzie rocznym i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok (pracownikom PIT-11 należy przekazać do końca lutego),

● PIT-8C – w przypadku wypłaty świadczeń z innych źródeł, od których nie była odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy ani zryczałtowany podatek.

Co ważne, w przypadku kiedy pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, może liczyć się z poważnymi konsekwencjami zarówno karnymi, jak i skarbowymi. Jeśli z różnych przyczyn dojdzie do zaniechania tego obowiązku, pracodawca powinien niezwłocznie przekazać do urzędu zaległą deklarację oraz zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal). Czynny żal podatnik powinien złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Polecamy: Komplet podatki 2019

PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, muszą liczyć się z obowiązkiem złożenia odpowiedniej deklaracji w ramach systemu e-PFRON. W zależności od wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych powinien to być:

● dokument DEK-R – składają go pracodawcy, którzy nie osiągnęli odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6%);

● dokument INF-1 – składają go pracodawcy, którzy osiągnęli odpowiednie wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych.

GUS

Obowiązek sprawozdawczy to kolejne ważne zadanie, o którym powinni pamiętać pracodawcy. W wypełnionych sprawozdaniach do Głównego Urzędu Statystycznego przekazują oni informacje na temat warunków pracy, wynagrodzeń czy zagrożeń na stanowiskach pracy. Sprawozdania, które należy sporządzić, to najczęściej:

● Z-05 – badanie popytu na pracę – za IV kwartał 2018 r. należy złożyć do 9 stycznia 2019 r.,

● Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy – za rok 2018 należy złożyć do 18 stycznia 2019 r. lub do 2 lutego 2019 r.,

● Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy – za rok 2018 należy złożyć do 15 stycznia 2019 r. W 2019 roku termin został wydłużony do 15 lutego.

ZFŚS

Pod koniec roku, kiedy już znana jest rzeczywista liczba zatrudnionych w danej firmie pracowników, pracodawcy, którzy w danym roku tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, są zobowiązani do korekty odpisów. Po przeliczeniu liczby zatrudnionych ustalają oni, czy odprowadzane przez niego odpisy były właściwe, a jeśli nie – powinni dokonać stosownej korekty, a w przypadku zaniżenia odpisu wpłacić różnicę na konto funduszu.

Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest konieczne, jeśli 1 stycznia danego roku pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pozostali pracodawcy mogą, ale nie muszą go tworzyć.

ZUS IWA

ZUS IWA to dokument, który należy przekazać do ZUS-u w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to składający się z 6 bloków krótki formularz zawierający dane organizacyjne, identyfikacyjne oraz przede wszystkim dane dotyczące wypadków, jakie miały miejsce w roku, za który składana jest IWA. Na jej podstawie jest ustalana wysokość opłaty wypadkowej, jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia do 31 marca. Do 31 stycznia pracodawcy mają obowiązek przekazania deklaracji ZUS IWA za rok 2018. O tym, czy płatnicy muszą ją złożyć, decyduje kilka zasadniczych warunków:

● byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS-ie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku;

● w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych;

● byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Zobacz także: Moja firma