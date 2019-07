Ceny energii elektrycznej 2019 - oświadczenie tylko do 27 lipca

Ministerstwo Energii przypomina, że ustawa z 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

reklama reklama



mikro i mali przedsiębiorcy,

szpitale,

jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,

inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. - ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że mikro- i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń mija 27 lipca 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Kluczowe definicje:

mikroprzedsiębiorca – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dokładne informacje o tym, kto jest mikro- i małym przedsiębiorcą, znajdują się w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

„W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

W ustawie dokonano m.in. podziału 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do ceny z art. 5 ust. 1 ustawy odbiorcom końcowym wskazanym w art. 5 ust. 1a (odbiorcom w gospodarstwach domowych, mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom, jednostkom sektora finansów publicznych i innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) na cały 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

W związku z wejściem w życie ustawy należy zwrócić uwagę na obowiązek odbiorców końcowych energii elektrycznej, będących:

mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,

szpitalami,

jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,

innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego, z którego wynika uprawnienie do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Ma to na celu umożliwienie przedsiębiorstwu energetycznemu odpowiedniego wykonania przepisów ustawy i jest konieczne ze względu na wyłączenie od dnia 1 lipca 2019 r. spod obowiązku z art. 5 ust. 1 ustawy średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw energochłonnych. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym, czy średnim przedsiębiorcą, niezbędne jest złożenie ww. oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Termin złożenia oświadczenia to 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 27.07.2019 r.

Rzecznik MŚP zwraca uwagę, że niezłożenie oświadczenia w ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Sposób realizacji obniżenia cen w II półroczu 2019 r. obrazuje poniższa tabela.

Polecamy: INFORLEX Biznes