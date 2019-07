Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.

wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, to do jej wysokości wpisujemy kwotę ulgi w poz. 52 deklaracji, a pozostałą część w poz. 55, a następnie wpisujemy do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; nieodliczona kwota może podlegać rownież

odliczeniu za następne okresy rozliczeniowe.