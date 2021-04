Audyt energetyczny - obowiązek dużych przedsiębiorców

Czym jest audyt energetyczny?

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (dalej „ustawa”) audyt energetyczny jest to opracowanie, które zawiera analizę zużycia energii elektrycznej oraz określa tan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, które służyć ma poprawie efektywności energetycznej i ocenie możliwej do uzyskania oszczędności energetycznej. Z kolei efektywność energetyczna służyć ma m.in. zwiększeniu możliwości produkcji za tę samą cenę, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, zmniejszeniu kosztów eksploatacji, zwiększeniu zysków prowadzonej działalności gospodarczej.

Terminy

Zgodnie z ustawą audyt należy przeprowadzać co 4 lata. Pierwszy obowiązek audytowy należało wypełnić do dnia 30 września 2017 roku. Oznacza to, że kolejny audyt należy przeprowadzić w roku 2021.

Na kim ciąży obowiązek przeprowadzania audytu?

Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dużym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia co najmniej 250 pracowników i której w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 miliony euro. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu lub ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Po przeprowadzeniu audytu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek informacyjny. Zgodnie z art. 38 ustawy przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu. Wzór zawiadomienia zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Konsekwencje niewykonania audytu energetycznego

W razie niewykonania audytu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nakłada karę pieniężną w formie decyzji administracyjnej. Wysokość kary uzależniona jest zakresu i powtarzalności naruszeń oraz od możliwości finansowych przedsiębiorcy. Każdorazowo jednak kara nie może przekroczyć równowartości 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Nałożoną karę pieniężną należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszenia jest znikomy, a podmiot zaprzestał dalszych naruszeń lub wykonał obowiązek zanim Prezes powziął o tym wiadomość.

Celem wprowadzenia powyższej regulacji jest analiza sposobu zużywania energii elektrycznej, a co za tym idzie ustalenia gdzie energia ta wykorzystywana jest nieefektywnie i jakie są możliwości poprawy tej efektywności, a co za tym idzie uzyskania oszczędności przyczyniających się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze warto pamiętać o tym obowiązku i realizować go systematycznie co 4 lata.

Aneta Frydrych, aplikant radcowski, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.