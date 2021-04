Ubezpieczenie assistance dla firm - wsparcie informatyczne, prawne, rekrutacyjne, medyczne

Ubezpieczenia majątkowe dla firm - m.in. usługi assistance

Ubezpieczenia majątkowe dla firm kojarzą się zazwyczaj z możliwością ubiegania się o odszkodowanie za straty spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak pożar, zalanie czy kradzież. Będąc przedsiębiorcą, warto jednak pamiętać, że w ramach polisy można otrzymać dostęp do usług assistance, które przydają się w codziennym prowadzeniu biznesu. Wsparcie w rodzaju assistance technicznego czy informatycznego ma dla przedsiębiorstwa olbrzymie znaczenie. Często nawet większe, niż w prywatnych domach i mieszkaniach, w których niemal każde ubezpieczenie zawiera assistance.

- O ile w domach i mieszkaniach potrzeba skorzystania z assistance mieści się raczej w przegródce z napisem „sytuacje kryzysowe”, o tyle w firmie może ona być niemal codziennością. Wynika to z intensywnego użytkowania mienia, np. infrastruktury informatycznej. Jeśli z danego urządzenia, przykładowo drukarki, korzysta w ciągu dnia wielu pracowników, to rośnie ryzyko, że odmówi ono posłuszeństwa. Dzięki wsparciu ubezpieczyciela sprzęt można przeważnie naprawić szybciej, niż w serwisie i bez dodatkowych kosztów – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Zakres assistance dla sektora MSP obejmuje kilka obszarów prowadzenia biznesu – od zdrowia i bezpieczeństwa pracowników po kwestie prawne. Poniżej najważniejsze elementy tego rodzaju usług pomocowych.

Wsparcie medyczne

Wypadek w magazynie uszkodził mienie firmy, a przy okazji doprowadził do uszczerbku na zdrowiu pracownika? Przedsiębiorca w ramach polisy może liczyć na pomoc medyczną. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarza pierwszego kontaktu bądź pielęgniarki, dostawy leków lub drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zapłaci również za zorganizowany przez centrum pomocy transport do i z placówki medycznej. W dodatku w sytuacji nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania przedsiębiorca może liczyć m.in. na opiekę po hospitalizacji i organizację rehabilitacji pracownika. Ma także stały dostęp do infolinii medycznej.

Pomoc techniczna i dozór mienia

Różnego rodzaju drobne awarie techniczne zdarzają się w firmach znacznie częściej, niż największe szkody spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożary czy zalania. Dlatego oferowane w ubezpieczeniu assistance, obejmujące interwencje specjalisty, m.in. hydraulika, szklarza czy serwisanta sprzętu biurowego, ma wartość praktyczną. Po stronie zakładu ubezpieczeń leży organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny fachowca.

- Ubezpieczenie assistance w ramach pomocy technicznej zapewnia przedsiębiorcy dozór mienia znajdującego się w lokalu, który doznał szkód, np. w wyniku pożaru. Gwarantuje też transport ocalałych sprzętów oraz organizację lokalu zastępczego – zauważa Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Assistance informatyczne

Jednym z obserwowanych skutków pandemii jest intensywna cyfryzacja firm. Z jednej strony to niewątpliwy atut, z drugiej jednak – zagrożenie awarią lub nieprawidłowym działaniem infrastruktury komputerowej. Dlatego w ramach assistance pomoc informatyczna stanowi odrębną usługę. Do najpopularniejszych elementów wsparcia należy pomoc przy usuwaniu wirusów komputerowych i w odzyskiwaniu danych zgromadzonych na urządzeniu. Rozwój narzędzi wirtualnych pozwala na świadczenie części tych usług zdalnie, dzięki czemu pomoc udzielana jest przez całą dobę.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Polisę majątkową firmy można również uzupełnić o ubezpieczenie ochrony prawnej, gwarantujące przedsiębiorcy wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego w postępowaniach sądowych, również karnych (jeśli pracownik popełnił przestępstwo nieumyślnie). W zależności od wariantu, polisa może obejmować udzielenie telefonicznej porady prawnej, ale również powierzenie ubezpieczycielowi organizacji i pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata i reprezentacji firmy przed sądem.

Pomoc informacyjna i concierge

Assistance informacyjny obejmuje możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę – za pośrednictwem ubezpieczyciela – z telefonicznej informacji gospodarczej czy infolinii rekrutacyjnej. Szybko otrzymane informacje na tematy m.in. programów pomocowych dla przedsiębiorców, kursów walut czy kwestii świadczeń dla pracowników oszczędzają czas przedsiębiorcy.

- Zakres pomocy można również uzupełnić o usługi typu concierge, czyli pomoc w załatwianiu codziennych spraw typu zakupy czy prezenty. To bardzo przydatna usługa, zwłaszcza w czasie ograniczeń związanych z pandemią – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group