Podatek u źródła (WHT) - certyfikat rezydencji nadal budzi wątpliwości podatników

Podatek u źródła (WHT) - certyfikat rezydencji. Aby podatku u źródła nie pobrać lub pobrać, ale w obniżonej wysokości, konieczne jest zawsze uzyskanie od kontrahenta jego certyfikat rezydencji. Pomimo jednoznacznego sformułowania tego wymagania, przysparza ono płatnikom szeregu praktycznych wątpliwości, mogących stać się osią sporu z organami podatkowymi.

Ograniczanie konkurencji - spółka zależna odpowie za działalność spółki dominującej

Ograniczanie konkurencji - spółka zależna odpowie za działalność spółki dominującej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 6 października 2021 r. w sprawie C-882/19 wydał istotny wyrok, który wpływa na prawo holdingowe spółek. Trybunał uznał, że każdy poszkodowany będzie mógł dochodzić odszkodowania od „przedsiębiorstw”, które uczestniczyły w kartelu lub w praktykach zakazanych na mocy art. 101 TFUE, naprawienia szkody wyrządzonej przez te praktyki antykonkurencyjne.

Podatkowe rozliczenie inwestycji - estoński CIT, czy rezerwa inwestycyjna

Estoński CIT, czy rezerwa inwestycyjna. Ministerstwo Finansów zaprasza do konsultacji dot. objaśnień w zakresie funduszu rezerwy inwestycyjnej dostępnej od 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki wejścia w Estoński CIT. Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji (tzw. „superamortyzacja”). Regulacja ta umożliwia natychmiastowe rozliczenie planowanej inwestycji w kosztach podatkowych. MF zachęca do zgłaszania swoich uwag i opinii do 22 listopada 2021 r.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w 2022 roku - ryczałt czy przekształcenie w sp. z o.o.?

Działalność gospodarcza w 2022 roku - ryczałt czy sp. z o.o.? Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą wiedzą, że w obecnych niestabilnych czasach to nie przywilej, ale duże wyzwanie i jeszcze większe ryzyko. Próżno oczekiwać ułatwień, za to od 1 stycznia 2022 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w systemie obciążeń publicznoprawnych, z czego najdotkliwszą w skutkach ma być składka zdrowotna.

TAX FREE - nowy system od 2022 roku

TAX FREE - nowy system od 2022 roku. Ministerstwo Finansów informuje, że mniej niż dwa miesiące zostały przedsiębiorcom, którzy po 1 stycznia 2022 r. będą chcieli sprzedawać w systemie TAX FREE, na rejestrację w nowym systemie opartym na elektronicznej obsłudze dokumentów. Rejestracji tej można dokonać na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Dotychczas w nowym TAX FREE zarejestrowało się 800 przedsiębiorców.

Podpis kwalifikowany dla JPK - zmiany od 2022 roku

Podpis kwalifikowany pod JPK - zmiany od 2022 roku. Ministerstwo Finansów informuje, że pliki JPK, CUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1 będzie można składać przez Bramkę JPK tylko do końca 2021 roku. Po 1 stycznia 2022 roku przez Bramkę JPK będzie można wysłać plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256.

Obniżka stawek akcyzy na benzynę i olej napędowy nie jest planowana przez Ministerstwo Finansów

Stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy. Ministerstwo Finansów nie planuje obniżenia stawek akcyzy na paliwa silnikowe - podał 8 listopada 2021 r. w odpowiedzi na interpelację poselską resort klimatu i środowiska (MKiŚ), powołując się na informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów. Jak wskazano, ewentualne obniżenie stawki akcyzy ze względu na minimum unijne mogłoby być nieodczuwalne dla konsumentów.

Podatek katastralny - MF i MRiT zaprzeczają

Podatek katastralny. W odniesieniu do pojawiających się informacji medialnych dotyczących tego, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prowadzone są prace nad podatkiem katastralnym informujemy, że takie prace nie były i nie będą prowadzone – napisało MRiT w komunikacie z 11 listopada 2021 r. Także Ministerstwo Finansów w dniu 10 listopada br. poinformowało, że: "Rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego. Informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej są nieprawdziwe".

Likwidacja punktów kasowych w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego od 2022 roku. Jak zapłacić podatek?

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. zostaną zlikwidowane punkty kasowe w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego.

Opłacenie składek ZUS przed końcem roku pomoże ominąć Polski Ład

Polski Ład - składki ZUS. Podatnicy już teraz szukają sposobów na uniknięcie konsekwencji przepisów Polskiego Ładu i zminimalizowanie ich wpływu na obciążenia składkowo-podatkowe. Jednym z rozwiązań jest wcześniejsze opłacenie składek ZUS za grudzień 2021 roku. Dzięki temu w portfelu przedsiębiorcy może zostać prawie 330 złotych.

Wydatki na członków zarządu w kosztach podatkowych spółki

Wydatki na członków zarządu w kosztach podatkowych spółki. Zdaniem organów podatkowych, aby wydatki na rzecz prezesa lub innego członka zarządu spółki można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki, powinien łączyć go ze spółką stosunek pracy lub inny równorzędny. W przypadku, gdy prezes lub członek zarządu nie jest pracownikiem spółki, konieczność ponoszenia przez spółkę wydatków na jego rzecz powinna wynikać z prawidłowo zawartych umów (np. cywilnoprawnych), a w przypadku ich braku z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów lub statutu spółki, przewidujących zwrot należności z tytułu wydatków na rzecz osób niebędących pracownikami spółki. Tak argumentował np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2021 r.

Analizy porównawcze cen transferowych muszą być aktualizowane

Analiza porównawcza. Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych często są stronami umów o finansowanie, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie płynnością finansową w grupach kapitałowych oraz zagospodarowanie nadwyżki finansowej osiąganej przez grupę w danym okresie. Z perspektywy cen transferowych zawieranie takich transakcji powinno odbywać się na warunkach rynkowych, czyli takich, na jakich ustaliłyby to niezależne od siebie podmioty niepowiązane. W wielu przypadkach podstawą dokonywanych ustaleń są analizy cen transferowych oraz ich aktualizacje.

Europejska Inicjatywa Płatności (EPI) - poparcie Polski

Europejska Inicjatywa Płatności (EPI). 9 listopada 2021 r. Polska, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia przyjęły wspólne oświadczenie popierające Europejską Inicjatywę Płatności (EPI). To inicjatywa, do której przyłączyło się ponad 30 instytucji, głównie banków (w tym PKO BP).

Podatek u źródła (WHT) – przygotuj się na zmiany 2022! [Webinarium 18 listopada]

18 listopada 2021 r. o godz. 10.00 rozpocznie się bezpłatne szkolenie online (webinarium) poświęcone zmianom w przepisach dotyczących podatku u źródła, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Webinarium organizuje ENODO Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

System rozliczeniowy Elixir - 11 listopada nie zrealizujesz przelewu w złotówkach

Elixir - przerwa 11 listopada 2021 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) poinformowała, że system rozliczeniowy Elixir obsługujący przelewy międzybankowe w złotych będzie miał w dniu 11 listopada 2021 r. przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić przed 11 listopada. Przelewy, które zostaną zlecone w środę 10 listopada po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w piątek 12 listopada.

Działalność nierejestrowa - zasady, limity, korzyści

Działalność nierejestrowa. W ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, które prowadzą nierejestrową działalność zarobkową, czyli taką, która nie wymaga oficjalnego zakładania firmy - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Czym jest działalność nierejestrowa? Jakie korzyści wiążą się z prowadzeniem takiej działalności?

Jak zapłacić VAT - procedura unijna oraz nieunijna (OSS) i procedura importu (IOSS)

Jak zapłacić VAT - procedura unijna oraz nieunijna (OSS) i procedura importu (IOSS). Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie zasad wpłaty podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej i procedury importu.

Dodatkowe wynagrodzenie dla wspólnika za zarządzanie spółką komandytową – PIT i składki ZUS

Wynagrodzenie dla wspólnika za zarządzanie spółką komandytową – PIT i składki ZUS. Umowa spółki komandytowej może przewidywać, że za prowadzenie spraw spółki, zarządzanie jej majątkiem i personelem, reprezentowanie spółki na zewnątrz, opracowanie i realizację strategii rozwoju etc. – wspólnikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które jest niezależne od zysku z tytułu udziału w spółce. Jak powinno być opodatkowane to wynagrodzenie? Czy od tego wynagrodzenia trzeba rozliczać składki ZUS?

Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza UE a stawka 0% VAT w eksporcie

Eksport towarów jest obok wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) objęty możliwością preferencyjnego zastosowania stawki VAT 0%. Oczywiście, także w tym przypadku, aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku, należy spełnić warunki formalne tj. posiadanie odpowiedniej dokumentacji we właściwym terminie. To właśnie posiadanie tej dokumentacji często prowadzi do sporów z organami podatkowymi pod kątem ustalenia, czy odpowiada ona wymogom ustawy o VAT.

Składka zdrowotna przedsiębiorców a PIT - zmiany od 2022 roku. Skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa

Składka zdrowotna a PIT - zmiany od 2022 roku. Począwszy od 2022 roku zmienią się zasady naliczania i rozliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania PIT. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Jak nagradzać kontrahenta? Rabaty, obniżki cen, programy lojalnościowe

Jak nagradzać kontrahenta? Aby produkt konkretnej firmy trafił do konsumenta, do zakupu trzeba przekonać nie tylko ostatecznego kupującego. Handlowcy z hurtowni często osobiście odwiedzają sklepy, salony kosmetyczne czy serwisy samochodowe, próbując przekonać właścicieli lub pracowników do swojej oferty. Handlowiec może przekonać kontrahentów do współpracy nie tylko doskonałą znajomością oferty, czy dobrymi cenami ale także umiejętnie skonstruowanymi programami lojalnościowymi.

Polski Ład: Grupa VAT – czy warto?

Grupa VAT, czyli nowa instytucja zbiorczego podatnika VAT jest prawdopodobnie najmniej kontrowersyjną zmianą wynikającą z Polskiego Ładu. Nie budzi ona również sporów politycznych (choćby zmian w Senacie), czy krytyki większości ekspertów. Pojawia się zatem pytanie, czy warto rozważyć założenie Grupy VAT?

Jak zarządzać spółką i pozostać anonimowym? Powiernictwo udziałów

Powiernictwo udziałów. Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., a jednocześnie robić to w sposób anonimowy. W wielu wypadkach takie rozwiązania są wymuszone przez rynek, zakaz konkurencji, jak również specyfikę niektórych branż. Co do zasady rozpoznawalność konkretnej osoby stanowi ogromną wartość dodaną dla spółki, jednakże w niektórych przypadkach może to być przysłowiowa „kula u nogi” uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca przeprowadzenie planowanych inwestycji.

Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu od 2022 roku

Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu. W przepisach Polskiego Ładu zniesiono konieczność składania czynnego żalu przy korekcie JPK_VAT, tym samym uwzględniono postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - poinformowało Biuro Rzecznika. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Podatek od nieruchomości - budowla w kompleksowym środku trwałym

Podatek od nieruchomości - budowla w kompleksowym środku trwałym. 12 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (w sprawach o sygn. III FSK 1755/21, III FSK 1261/21, III FSK 107/21) wydał kluczowe orzeczenia z punktu widzenia określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, których wartość została ujęta w tzw. kompleksowych środkach trwałych .