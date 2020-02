Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - najważniejsze informacje

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą trafić wszystkie spółki wpisane do KRS z wyjątkiem spółek partnerskich oraz spółek akcyjnych, które są spółkami publicznymi. Wszystkie istniejące spółki muszą dokonać wpisu do 13 kwietnia 2020 r.