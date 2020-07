Do CRBR trzeba też zgłosić małżonków udziałowców, opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych

13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że oprócz zgłoszenia do CRBR samych udziałowców spółek, trzeba też zgłosić przedstawicieli ustawowych małoletnich udziałowców, opiekunów prawnych ubezwłasnowolnionych udziałowców a także małżonków udziałowców jeżeli udziały w spółce należą do majątku wspólnego małżonków.