Wprowadzenie spółki na NewConnect

Wprowadzenie spółki na NewConnect. Wiele startupów ale także przedsiębiorstw działających już jakiś czas na rynku, w celu pozyskania dodatkowych środków na rozwój często rozważa wprowadzenie spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”). Jakie działania należy podjąć aby do tego skutecznie doprowadzić?

Polski Ład: Zmiany podatkowe

Polski Ład: Zmiany podatkowe. 29 października 2021 r. zakończyły się prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad podatkową częścią Polskiego Ładu. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Kwota wolna na europejskim poziomie, brak opodatkowania płacy minimalnej i dla 2/3 emerytów – to kluczowe zmiany tej ustawy. Nowe przepisy podatkowe mają też wspierać innowacje, ekspansję zagraniczną, inwestycje i rozwój firm. System podatkowy ma stać się (wg zamierzeń Rządu) jednym z motorów wzrostu gospodarczego. Wpłynie również pozytywnie na rynek pracy zmniejszając koszty zatrudnienia i zachęcając do powrotu Polaków mieszkających za granicą. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Podatkowa część Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład - zmiany w podatkach od 2022 roku. Sejm opowiedział się za wprowadzeniem podatkowej części Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku odrzucając tym samym poprawkę Senatu, która zakładała, że nowe rozwiązania podatkowe miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów i w zakresie walut wirtualnych od 31 października

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, stają się działalnością regulowaną - poinformowało Ministerstwo Finansów. Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Obydwa rejestry będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Stawka 8% VAT w budownictwie mieszkaniowym - dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

Stawka 8% VAT w budownictwie mieszkaniowym. Dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2, które stanowią budynki mieszkalne sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupowaniu PKOB 1110 stanowią usługę modernizacji obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu wg stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania 8% stawki VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części. Po drugie, obiekty budowlane lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. Tak wynika z wiążącej informacji stawkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 października 2021 r.

Inflacja w październiku +6,8% r/r - w listopadzie kolejna podwyżka stóp NBP

Inflacja. Według wstępnego szacunku GUS inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. rdr. Rynek oczekiwał wzrostu o 6,4 proc. Zdaniem ekonomistów, podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej można oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych. W najbliższych miesiącach wskaźnik CPI przebije 7 proc., a w 2022 r. średnio wyniesie ponad 5 proc.

Fikcyjne faktury - 1000 firm podejrzanych w śledztwie KAS i CBA

Fikcyjne faktury. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA), rozbiła grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem fałszywymi fakturami. Zatrzymano 33 osoby. 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Ulga na innowacyjnych pracowników - odliczenie od zaliczek na PIT

Ulga na innowacyjnych pracowników. Uchwalona 1 października 2021 r. nowelizacja ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw przygotowana w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadza możliwość odliczenia pewnych wydatków nazywaną potocznie ulgą na innowacyjnych pracowników. Ulga ta ma na celu wsparcie innowacyjności polskich firm i będzie promować zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Mechanizm tej ulgi stanowi uzupełnienie, a w zasadzie rozszerzenie, dotychczasowej ulgi B+R.

Wpływ Polskiego Ładu na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – alternatywne formy prowadzenia działalności

1 października 2021 r. Sejm uchwalił tzw. Polski Ład, przewidujący liczne zmiany w prawie podatkowym oraz w obciążeniach składką zdrowotną. Obecnie projektem ustawy zajmuje się Senat. Projektowane zmiany uderzają przede wszystkim w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. W związku z tym przedsiębiorcy zastanawiają się, jakie działania mogą podjąć, aby zneutralizować wpływ nowych regulacji, które zwiększą nałożone na nich obciążenia publicznoprawne od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład. Senat za poprawkami do ustaw podatkowych

Polski Ład. Senat opowiedział się za poprawkami do ustaw podatkowych wprowadzających Polski Ład. Chodzi m.in. o wydłużenie vacatio legis, zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków i rozszerzenie tzw. ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie.

Przedłużenie możliwości wykorzystywania usług i urządzeń ZSL do 30 listopada 2021 r.

Usługi i urządzenia ZSL. Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 28 października 2021 r., że termin wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL, dedykowanych systemowi SENT, został wydłużony do 30 listopada 2021 r. Od 1 listopada 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i SENT.

Polski Ład wprowadza definicję miejsca faktycznego zarządu

Miejsce faktycznego zarządu. Zgodnie z obecnie funkcjonującym art. 3 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Określenie siedziby spółki co do zasady nie jest problematyczne, ponieważ każda spółka powinna mieć tę kwestię uregulowaną w umowie lub statucie. Problem pojawia się, jeżeli chodzi o kwestię posiadania zarządu na terytorium Polski.

Stawki kilometrówki bez zmian od 14 lat. Protest leśników

Stawki kilometrówki bez zmian od 14 lat. Czy pracujący na rzecz państwa polskiego i używając do tego narzędzia w postaci prywatnego samochodu trzeba jeszcze dopłacać do miejsc i narzędzi pracy? Tak o ile jest się leśnikiem. Stawki za przejechany kilometr nie zmieniły się od 14 lat.

Koniec z czynnym żalem

Czynny żal. Na mocy projektu, jakim jest Polski Ład, wprowadzone zostaną nowe obowiązki zarówno w kontekście korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_V7, jak i składania – wraz z jego korektą – czynnego żalu. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym mają obowiązywać już od 2022 roku.

Czy SARON podniesie raty kredytów walutowych od 2022 roku?

SARON a raty kredytów walutowych. Od kilku do kilkunastu złotych wzrosłaby rata kredytu we frankach gdyby wskaźnik LIBOR CHF został zastąpiony już dziś. Konkretna kwota zależy głównie od tego jaka kwota została nam do spłaty.

Projekt ustawy podnoszącej stawki akcyzy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

Stawki akcyzy - podwyżka. Sejm skierował 28 października 2021 r. do prac w Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest podniesienie stawek akcyzy na napoje alkoholowe i papierosy oraz tytoń.

Nakłady najemcy na przedmiot najmu - rozliczenie VAT

Nakłady najemcy na przedmiot najmu a VAT. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę wynajmu magazynu. Najemca (czynny podatnik VAT) poniósł nakłady na adaptację magazynu do swoich potrzeb. Podpisaliśmy umowę, z której wynika, że poniesione nakłady będą rozliczane z czynszem najmu (najemca będzie płacił comiesięczny czynsz obniżony o ustaloną część nakładów). Czy najemca powinien wystawiać z tego tytułu faktury co miesiąc, czy wystarczy, że wystawi jedną fakturę na koniec obowiązywania umowy (za rok)? Czy mam prawo odliczyć VAT z tego tytułu?

Pakiet Fit for 55 - skutki gospodarcze (stanowisko ZPP)

Pakiet Fit for 55 - skutki gospodarcze. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że przedstawione do konsultacji projekty dokumentów i aktów prawnych tworzących pakiet Fit for 55 stanowią wyraz czysto ideologicznego podejścia do walki ze zmianami klimatu, gdyż przewidziane w nich instrumenty i rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia wyznaczonych celów. Natomiast ich namacalnym skutkiem może okazać się zubożenie europejskiego społeczeństwa i obniżenie konkurencyjności gospodarki UE.

Ile zarabia członek zarządu spółki giełdowej w Polsce?

Zarobki członka zarządu spółki giełdowej w Polsce. Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych ze wszystkich indeksów w 2020 r. wyniosła 842 tys. zł, co oznacza spadek o ok. 20% w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy kształtowała się ona na poziomie 1,048 tys. zł. Największy spadek odnotowały firmy z branży FMCG (-31%), na przeciwległym biegunie znalazły się spółki handlowe ze wzrostem na poziomie 40%. W poprzednim roku po raz pierwszy średnie całkowite wynagrodzenie kobiet zasiadających w zarządach było wyższe niż wynagrodzenie mężczyzn - wynika z najnowszej edycji raportu “Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r.” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Praca postpandemiczna: jak nie wylać dziecka z kąpielą, czyli głos za pracą hybrydową

O tym, w jaki sposób praca zdalna może negatywnie wpływać na najmłodszych pracowników i jak nie przegapić takich sytuacji opowiada Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca Fundacji Zwolnieni z Teorii, która zarządza zespołem łączącym pokolenia Millenialsów, Zet i X.

Umorzone kwoty dot. kredytów hipotecznych bez PIT

Umorzone kwoty dot. kredytów hipotecznych bez PIT. Do końca 2021 roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym. To rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców (w tym dla tzw. „frankowiczów”). W Ministerstwie Finansów trwają prace nad tym, aby obowiązywało ono również w kolejnych latach.

Rozliczenie straty w PGK - interpretacja ogólna

Rozliczenie straty w PGK - interpretacja ogólna. Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu 19 października 2021 r. interpretacji ogólnej dotyczącej obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK.

Ulga dla klasy średniej - kto będzie mógł skorzystać?

Ulga dla klasy średniej ma w zamierzeniu ustawodawcy niwelować negatywne skutki nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej. Tymczasem okazuje się, że stosowanie ulgi może w niektórych przypadkach spowodować powstanie niedopłaty podatku dochodowego. W konsekwencji może się okazać, że podczas rozliczenia rocznego podatnicy będą musieli oddać fiskusowi pieniądze.

Nowy ład a zmiany w usługach finansowych w VAT

Jedną ze zmian proponowanych w ramach Polskiego Ładu jest wprowadzenie opcji opodatkowania transakcji finansowych. Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2022 r. podatnicy będą mogli wybrać opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników VAT, ale tylko w transakcjach B2B. Świadczenie usług finansowych, do których zastosowanie mają dotychczasowe przepisy o zwolnieniach z VAT (wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy VAT) na rzecz konsumentów (B2C), dalej będą objęte „obowiązkowym” zwolnieniem.

Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej a JPK_V7M

Sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej musi być uwzględniona w ewidencji VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego. Raport taki oznaczany jest w rejestrze sprzedaży jako dokument „RO”. Ujmowanie raportu fiskalnego „RO” jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej, działając w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy jest to efektem decyzji podatnika. W obu przypadkach rozliczenie sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej dokonywane jest na podstawie raportu kasowego. Faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i rolnika ryczałtowego, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 października 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.668.2021.1.JM).