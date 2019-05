Kiedy podatnik traci prawo do 9% stawki CIT

Przypomnijmy, że wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%, począwszy od 2019 r., stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Szacuje się, że z preferencji tej skorzystać może około 400 tysięcy spośród około 500 tysięcy podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Komu przysługuje 9% stawka CIT?

Przepisy dotyczące stawki podatkowej 9% zawierają art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 1c-1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

I tak, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, począwszy od 1 stycznia 2019 r., obniżona stawka podatku CIT w wysokości 9% ma zastosowanie tylko do dochodów innych niż dochody z zysków kapitałowych.

Preferencyjna stawka przysługuje tym podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

A zatem, w 2019 r. podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy co do zasady mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu stawki w wysokości 9% za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro.

Kiedy następuje utrata prawa do obniżonej stawki?

W zakresie stosowania stawki pojawiają się wątpliwości, dotyczące tego, co ma zrobić podatnik stosujący stawkę obniżoną od początku roku podatkowego, gdy w trakcie roku przekroczy limit przychodów? W takim przypadku, zdaniem ekspertów, podatnik utraci prawo do stosowania stawki obniżonej i będzie musiał uzupełnić wartość zapłaconych w trakcie roku zaliczek na poczet podatku wraz z odsetkami.

Powyższe oznacza, że od 2019 r. prawo do korzystania z niższej 9% stawki podatku CIT (poprzednio 15%) można stracić już w trakcie trwania danego roku podatkowego. W momencie gdy przychody podatnika przekroczą w danym miesiącu roku podatkowego równowartość kwoty 1,2 mln euro wówczas zapłaci on zaliczkę na podatek liczoną od dochodu uzyskanego z całego roku wedle stawki 19%, a nie jak we wcześniejszych miesiącach 9%.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

W interpelacji nr 29817 w sprawie „niekorzystnej dla przedsiębiorców interpretacji nowych przepisów o obniżonej stawce CIT” Pani Poseł Bożena Kamińska wskazała, że „istniejące prawo do płacenia mniejszego podatku CIT można stracić już w trakcie trwania danego roku. Odnosi się to zarówno do podmiotów rozpoczynających swoją działalność, jak i małych podatników. Przykładowo, w momencie gdy przychody spółki przekroczą w danym miesiącu roku 1,2 mln euro, wówczas zapłaci ona dużo wyższą zaliczkę liczoną od dochodu uzyskanego z całego roku wedle stawki 19%, a nie jak we wcześniejszych miesiącach - 9%”.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, zawartym w odpowiedzi na niniejszą interpelację: „odniesienie kryterium stosowania obniżonej stawki (tj. limitu przychodów) do danego roku podatkowego, przyczynia się do większej adekwatności tego rozwiązania do celu jego wprowadzenia, tj. wspierania podmiotów faktycznie będących mniejszymi podatnikami”.