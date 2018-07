Wydatki na wykonanie prac fit-out w kosztach podatkowych

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2018 r., 0112-KDIL3-1.4011.183.2018.1.IM.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawowym przedmiotem działalności podatnika są “restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne”. Podatnik świadczy swoje usługi w galeriach handlowo-usługowych. Zawarł z właścicielem nieruchomości umowę najmu. Najmowane powierzchnie przed ich zajęciem przez podatnika wymagały wykonania szeroko rozumianych prac wykończeniowych i adaptacyjnych niezbędnych do przystosowania tych powierzchni do wykorzystania. Prace wykończeniowe i adaptacyjne będą określane jako prace fit-out. Prace fit-out dotyczyły więc pomieszczeń służących do działalności podatnika. W związku z podpisaniem umowy najmu wynajmujący dodatkowo zobowiązał się w do partycypacji w kosztach przygotowania lokalu przez najemcę do umówionego użytku określonego w umowie najmu (koszty fit-out) w kwocie 550.000 zł,- netto. Powyższa kwota została zgodnie z umową najmu wypłacona najemcy w trzech ratach na podstawie faktur wystawionych przez najemcę na rzecz wynajmującego. Wystawione faktury na wynagrodzenie od wynajmującego podatnik ujął jako przychód podatkowy. W rezultacie wydatki, stanowiące według podatnika inwestycje w obce środki trwałe, poprzez odpisy amortyzacyjne, sfinansowane tymi przychodami (wynagrodzenie za prace fit-out) traktował jako koszty uzyskania przychodu.

reklama reklama

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Na tym tle podatnika zapytał organ podatkowy, czy poniesione wydatki na wykonanie prac fit-out (wynajmujący wypłacił najemcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane przez niego prace związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania, które podatnik zaliczył do przychodów podatkowych) należało zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów (koszt poniesiony w celu otrzymania wynagrodzenia) czy też podatnik powinien uznać wydatki poniesione na prace fit-out jako koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne?

Prezentując własne stanowisko wskazał, że prace fit-out powinny stanowić koszt uzyskania przychodów bezpośrednio w momencie poniesienia. W jego ocenie, skoro otrzymał wynagrodzenie za prace czynione w trakcie trwania umowy najmu, na podstawie faktury, nie można mówić o inwestycji w obcym środku trwałym. Inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Aby jednak podatnik mógł nakłady poczynione na wynajmowanej nieruchomości uznać za inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować, wydatki te nie mogą być zwrócone bądź też skompensowane w inny sposób (np. wynagrodzeniem czy obniżeniem czynszu). Wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika od wynajmującego, a dotyczące partycypacji w kosztach przygotowania lokalu przez najemcę (prace fit-out) należy uznać za wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi. Oznacza to, że wydatki poniesione na wykonanie tych usług należało uznać za koszt uzyskania przychodów podatnika.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2018 r. uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl